بيراميدز يختتم مرانه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني، تدريباته صباح اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، بكأس الكونفدرالية.



وشهد المران تقسيمة من جانب المدير الفني، والتركيز على التسديد من خارج المرمى، وإستغلال أنصاف الفرص للتسديد، قبل أن ينهي مرانه بمحاضرة فنية للتعرف على نقاط القوة والضعف للمنافس.



"ديسابر يعلن قائمة بيراميدز للسفر إلى تنزانيا"



وأعلن الفرنسي ديسابر، قائمة لاعبيه التي تغادر ظهر اليوم الخميس في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في ذهاب ملحق دور الـ 32 بالكونفدرالية.



"22 لاعب في قائمة بيراميدز لمواحهة يانج أفريكانز"



وضمت القائمة 22 لاعبا كالآتي:-



حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور



خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور



خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق



خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس.



"بيراميدز يتخطى إيتوال وشباب بلوزداد بالأدوار الأولى"



وتأهل بيراميدز للملحق، بعد تخطي إيتوال الكونغولي في الدور التمهيدي، قبل أن يفوز على شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين مقابل هدف ذهابا وإيابا بدور الـ 32 الأول.



"موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز"



ويحل بيراميدز سبورت ضيفا على يانج أفريكانز بطل تنزانيا، يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 مكرر، لكأس الاتحاد الإفريقي.



ويغادر الفريق إلى تنزانيا، في الواحدة ظهر اليوم من مطار القاهرة، على أن يصل في الثامنة مساءا، ويخوض مرانه غدا بفندق الإقامة، ثم يختتم مرانه على ملعب المباراة السبت المقبل.