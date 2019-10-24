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رئيس الجهاز: الإنتهاء من تنفيذ مدرسة بسعة 42 فصلاٌ لخدمة الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
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جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان
أحمد الشيخ
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صرح  المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،  بأنه تم  الإنتهاء من تنفيذ مدرسة بسعة 42 فصلاً بمنطقة غرب الحى العاشر بالمدينة، وتم التسليم المبدئي لها، تمهيداً لتشغيلها لخدمة سكان الحي، وذلك في إطار المشروعات الخدمية بالمدينة.

وأشار المهندس خالد شاهين إلى أنه  تم بناء المدرسة في فترة زمنية قصيرة، مضيفاً أنه تم تنفيذ المدرسة بأعلى جودة، وبتشطيبات ممتازة لخدمة الطلاب بالمنطقة، وأن جهاز المدينة  كان في سباق مع الزمن للإنتهاء من مراحل البناء والتشطيبات للمشروع في المواعيد المقررة وبجودة عالية، ولتحقيق الإستفادة للحاجزين بمشروع الإسكان الإجتماعي بمدينه العاشر من رمضان.

وأضاف رئيس الجهاز أن  لجنة الإستلام أشادت بالمستوى العالي في التنفيذ وجودة التشطيبات للمدرسة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المدرسة تحت إشراف هندسي من جهاز المدينة، وأن الجهاز لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.


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