غضب في برشلونة رغم الفوز على سلافيا براج













أبدى عدد كبير من لاعبي برشلونة عدم رضاهم على المستوى الذي ظهر به في الفريق أمام سلافيا براج التشيكي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.ونجح برشلونة في تحقيق الفوز في مباراة الأمس ليرفع رصيده للنقطة السابعة في صدارة مجموعته.وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك غضبًا بين لاعبي البارسا عقب المباراة وكان هناك عدد على توبيخ عدد الكرات التي ضاعت.وبحسب ما ذكره صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن لاعبو البارسا كانوا غاضبين مساء أمس، بين غاضب ومحبط، وكان هناك توبيخ على عدد الكرات التي ضاعت في وسط الملعب.وأضافت الصحيفة بأنه الغضب بين اللاعبين كان في المواقف الشديدة الخطرة، ولفرص التسجيل التي أهدرت، ولصورة الفريق في آخر الدقائق ضد سلافيا، حيث كان البارسا تحت رحمة الخصم، الذي استحق التعادل باعتراف اللاعبين.