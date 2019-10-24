مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية " يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالشيخ زايد





مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية الجديدة" يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشيخ زايد

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زايد، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال جولته المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ومسئولو جهاز المدينة.





وبدأ المهندس جمال طلعت، جولته، بتفقد مشروع JANNA للإسكان الفاخر، مشيداً بنسب التنفيذ المتقدمة بالمشروع، كما قام بتفقد أعمال التطوير لعدد من الطرق والمرافق بالمدينة، وكذا المرور على المحاور الرئيسية، وتفقد أعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين المختلفة.





وطالب المهندس جمال طلعت، خلال جولته بالمدينة، القائمين على تنفيذ المشروعات من الشركات المنفذة ومسئولي الجهاز بسرعة إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة وبجودة وكفاءة عالية.





من جانبه أشار المهندس مصطفى فهمى، رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على متابعة سير العمل بالمشروعات المحتلفة، وكذا إزالة أية عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مضيفاً أن ذلك يأتي أيضاّ في إطار التواصل المباشر والمستمر مع مسئولي المشروعات.







