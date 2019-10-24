لهذا السبب.. فارس كرم يعلن الغاء حفله بالمغرب





أعلن الفنان فارس كرم، عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر" عن إلغاء حفله في المغرب الذي كان سيقام يوم السبت ٢٦ أكتوبر الجاري، وأوضح سبب الالغاء قائلا: "‏نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل".وقد اندلعت المظاهرات في عدة مناطق لبنانية، والتي خرجت في عدة مدن، ومنها الحمرا بالعاصمة بيروت، بعد فترة قصيرة من الحرائق الضخمة التي نشبت في العديد من مناطق الغابات اللبنانية، والتي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد.وحتى اليوم المتظاهرون لا يزالون على غضبهم، الذي فجّره قرار وزير الاتصالات بفرض رسم على استخدام خدمة الاتصال عبر الإنترنت في التطبيقات الهاتفية، والذي عاد وتراجع عنه، بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، من دون أن تنجح هذه الخطوة في تهدئة الشارع.وقد استيقظ العالم العربي، على خبر اشتعال أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان.وساعد ارتفاع درجة الحرارة التي تجاوزت الأربعين، والرياح على انتشار الحرائق في عدد من المدن اللبنانية، ولم يُكشف بعد عن أسباب الحرائق أو عدد الضحايا أو الخسائر المادية.وعلي سياق أخر يستعد الفنان فارس كرم، لطرح أغنية جديدة سينجل، خلال الفترة المقبلة، حيث أنه لم يحدد حتي الأن موعدا محددا لطرح الأغنية.الأغنية من إنتاج "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وهي من ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صبار.كما يُتابع النجم اللبناني فارس كرم، تحضيرات ألبومه القادم من إنتاج شركة روتانا، حيث يتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين أمثال سليم سلامة، فضل سليمان وغيرهم.لم يضع فارس كرم موعدًا نهائيًا لطرح ألبومه القادم، ولكنه يحضر أيضا لأغنية وطنية لسوريا خلال الفترة القليلة المقبلة، إستعدادا لطرحها عقب الإنتهاء من كافة تفاصيلها.وقال مؤخرا في تصريح له خلال مؤتمر صحفي أنعقد قبل إحيائه لأولى أيام مهرجان ليالي قلعة دمشق بسوريا وسط حضور جماهيري كبير، "أنا ابن سورية وآخر إهتماماتي اذا كان تواجدي في سورية يسبب مشاكل أو لا".وعن فكرة غناءه لهجات أخرى قال "كرم" إنه يحب أن يغني بلهجته التي يحبها فليس من الضروري تغيير اللهجة كونه متيقن أنه لن يتقن اللهجات الأخرى جيدًا، كما رفض غناء شارات مسلسلات كونه يعتبرها بعيدة عنه فهو يفضل أغاني السينجل والحفلات فقط.