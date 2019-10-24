Advertisements
Advertisements
Advertisements

لهذا السبب.. فارس كرم يعلن الغاء حفله بالمغرب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:21 ص
Advertisements
فارس كرم
فارس كرم
رانيا ماهر
Advertisements
أعلن الفنان فارس كرم، عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر" عن إلغاء حفله في المغرب الذي كان سيقام يوم السبت ٢٦ أكتوبر الجاري، وأوضح سبب الالغاء قائلا: "‏نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل".

وقد اندلعت المظاهرات في عدة مناطق لبنانية، والتي خرجت في عدة مدن، ومنها الحمرا بالعاصمة بيروت، بعد فترة قصيرة من الحرائق الضخمة التي نشبت في العديد من مناطق الغابات اللبنانية، والتي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد.

وحتى اليوم المتظاهرون لا يزالون على غضبهم، الذي فجّره قرار وزير الاتصالات بفرض رسم على استخدام خدمة الاتصال عبر الإنترنت في التطبيقات الهاتفية، والذي عاد وتراجع عنه، بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، من دون أن تنجح هذه الخطوة في تهدئة الشارع.

وقد استيقظ العالم العربي، على خبر اشتعال أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان.

وساعد ارتفاع درجة الحرارة التي تجاوزت الأربعين، والرياح على انتشار الحرائق في عدد من المدن اللبنانية، ولم يُكشف بعد عن أسباب الحرائق أو عدد الضحايا أو الخسائر المادية.

وعلي سياق أخر يستعد الفنان فارس كرم، لطرح أغنية جديدة سينجل، خلال الفترة المقبلة، حيث أنه لم يحدد حتي الأن موعدا محددا لطرح الأغنية.

الأغنية من إنتاج "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وهي من ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صبار.

كما يُتابع النجم اللبناني فارس كرم، تحضيرات ألبومه القادم من إنتاج شركة روتانا، حيث يتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين أمثال سليم سلامة، فضل سليمان وغيرهم.

لم يضع فارس كرم موعدًا نهائيًا لطرح ألبومه القادم، ولكنه يحضر أيضا لأغنية وطنية لسوريا خلال الفترة القليلة المقبلة، إستعدادا لطرحها عقب الإنتهاء من كافة تفاصيلها.

وقال مؤخرا في تصريح له خلال مؤتمر صحفي أنعقد قبل إحيائه لأولى أيام مهرجان ليالي قلعة دمشق بسوريا وسط حضور جماهيري كبير، "أنا ابن سورية وآخر إهتماماتي اذا كان تواجدي في سورية يسبب مشاكل أو لا".

وعن فكرة غناءه لهجات أخرى قال "كرم" إنه يحب أن يغني بلهجته التي يحبها فليس من الضروري تغيير اللهجة كونه متيقن أنه لن يتقن اللهجات الأخرى جيدًا، كما رفض غناء شارات مسلسلات كونه يعتبرها بعيدة عنه فهو يفضل أغاني السينجل والحفلات فقط.

Advertisements

أخبار تهمك

انخفاض في أسعار هذه السلع.. خبر سار لجميع المواطنين من "الغرفة التجارية" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ يوم

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 14 ساعة

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يوجه رسالة نارية إلى مدرب البرازيل

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status