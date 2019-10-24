Advertisements
Advertisements
Advertisements

كل ما تريد معرفته عن أيام عرض مسرحية "الذيب في القليب" وفريق العمل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
Advertisements
مسرحية الذيب في القليب
مسرحية الذيب في القليب
محمد خالد الشرقاوي
Advertisements
تصدرت مسرحية "الذيب في القليب" خلال الساعات الماضية، "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية، بعد أن أعلنت شركة "MBC" للإنتاج الفني، عن بدء عرض المسرحية، بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات.

أيام عرض مسرحية "الذيب في القليب"

بدأ مساء أمس، أول عرض لمسرحية "الذيب في القليب"، على مسرح القاعة "الزرقاء" بجامعة الأميرة نورة بالرياض، وهي مسرحية اجتماعية جماهيرية، تعرض حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، ومن المقرر أن يسمر العرض لمدة شهر حتى 23 نوفمبر المقبل، وتعرض خلال أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت.

مسرحية "الذيب في القليب" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر بداية العرض المسرحي "الذيب في القليب"، وجاءت التعليقات إيجابية، وعبر عدد كبير من النشطاء عن سعادتهم لبداية العرض، وقد تحمس قطاع كبير من جمهور المسرح في المملكة العربية السعودية لحضور العرض المسرحي، خلال الأيام القادمة، قبل إنتهاء موسم العرض.

فريق عمل مسرحية "الذيب في القليب"

المسرحية من بطولة عدد من نجوم المسرح الخليج، أبرزهم الفنان ناصر القصبي، وعبد الإله السناني، وراشد الشمراني، وحبيب الحبيب، بالإضافة إلى عدد من نجوم الكوميديا، منهم عبد الله المزيني، وريماس منصور، ومحسن الشمري، وعبد المجيد الرهيدي، وعلي الحميدي، وزيد السويداء، وهي من تأليف خلف الحربي، وإخراج الكويتي محمد الحملي.

تجربة الفنان ناصر القصبي مع زملائه

يمتلك كل من الفنان ناصر القصبي، وزميليه الفنانين السناني والشمراني تجربة كبيرة في المسرح السعودي، كانت بداية هذه التجربة خلال مسرح جامعة الملك سعود، وقد اتجهوا بعذ ذلك معًا إلى مسرح جمعية الثقافة والفنون مع نخبة من نجوم الجيل الأول في الدراما السعودية.

أبرز مسرحيات راشد الشمراني

قدم الفنان راشد الشمراني عددًا من العروض المسرحية الناجحة، خلال مشواره الفني، أبرزها "عويس التاسع عشر"، وذلك بداية من عام 1987، والمسرحية من تأليفه، وحصلت على جائزة مهرجان المسرح العاشر في دمشق.
شارك بعد ذلك الشمراني في مسرحية "تحت الكراسي"، والتي أنتجت عام 1985، وفي العام نفسه قدم مسرحيته الناجحة "مع الخيل يا عربان"، ومسرحية "ابن رزيق ليمتد"، و"عودة حمود ومحيميد".

نبذة عن الفنان عبد الإله السناني

شارك عبد الإله السناني في عدد من الأعمال الناجحة، وتنوعت أدواره بين المسرح والدراما التليفزيونية، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها، مسلسل "العاصوف"، وشارك مع النجمين ناصر القصبي، وراشد الشمراني في عدد من المسرحيات، منها "الحل الأكيد"، و"رأس المملوك جابر"، و"ولد الديرة".

شارك مع عدد من نجوم المسرح المصري في مسرحية "واقدساه"، مع الفنان محمود ياسين، ومنى واصف، وفي عام 2011 حصل على جائزة المهرجان الخليجي للمسرح، عن إخراجه لمسرحية "السنبوك"، والنص المسرحي كان من تأليف صديقه الفنان راشد الشمراني.

كيف بدأ الفنان ناصر القصبي مشواره الفني؟

ناصر القصبي أحد أبرز الأسماء في ساحة الدراما الخليجية، كانت بدايته الفنية من خلال العرض المسرحي "حلم الحياة"، وذلك عام 1984، شارك بعد ذلك في مسرحية "التائة" في العام نفسه، بمصاحبة الفنان راشد الشمراني.

عمل بعد ذلك مع الفنان الراحل محمد العلي في مسرحية "تحت الكراسي"، توالت بعد ذلك أعماله المسرحية الناجحة، وقد وصل رصيده المسرحي أكثر من عشر مسرحيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناصر القصبي مسرحية الذيب في القليب عرض الذيب في القليب تريند السعودية الذيب في القليب أيام عرض الذيب في القليب

أخبار تهمك

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ليونيل ميسي يحفر رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 21 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ ساعة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ أقل من ساعة

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 10 ساعة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

موضوعات متعلقة

ثقافة المحلة تختتم نوادي المسرح

بعد غياب 27 عاما.. عبد الله السدحان يعود لخشبة المسرح

شريف صبحي يتحدث عن الساعة الأخيرة بمهرجان أيام قرطاج المسرحي

"نجوم الظهر" ثاني محطات محمد صبحي المسرحية بعد عرض "خيبتنا"

انطلاق مهرجان أيام المسرح للشباب في الكويت.. 3 مارس

الأحد.. انطلاق مهرجان أيام المسرح للشباب في الكويت

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

10:43 ص

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status