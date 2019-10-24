كل ما تريد معرفته عن أيام عرض مسرحية "الذيب في القليب" وفريق العمل

أيام عرض مسرحية "الذيب في القليب"



مسرحية "الذيب في القليب" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي



فريق عمل مسرحية "الذيب في القليب"



تجربة الفنان ناصر القصبي مع زملائه



أبرز مسرحيات راشد الشمراني



نبذة عن الفنان عبد الإله السناني



كيف بدأ الفنان ناصر القصبي مشواره الفني؟





عمل بعد ذلك مع الفنان الراحل محمد العلي في مسرحية "تحت الكراسي"، توالت بعد ذلك أعماله المسرحية الناجحة، وقد وصل رصيده المسرحي أكثر من عشر مسرحيات.

تصدرت مسرحية "الذيب في القليب" خلال الساعات الماضية، "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية، بعد أن أعلنت شركة "MBC" للإنتاج الفني، عن بدء عرض المسرحية، بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات.بدأ مساء أمس، أول عرض لمسرحية "الذيب في القليب"، على مسرح القاعة "الزرقاء" بجامعة الأميرة نورة بالرياض، وهي مسرحية اجتماعية جماهيرية، تعرض حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، ومن المقرر أن يسمر العرض لمدة شهر حتى 23 نوفمبر المقبل، وتعرض خلال أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت.تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر بداية العرض المسرحي "الذيب في القليب"، وجاءت التعليقات إيجابية، وعبر عدد كبير من النشطاء عن سعادتهم لبداية العرض، وقد تحمس قطاع كبير من جمهور المسرح في المملكة العربية السعودية لحضور العرض المسرحي، خلال الأيام القادمة، قبل إنتهاء موسم العرض.المسرحية من بطولة عدد من نجوم المسرح الخليج، أبرزهم الفنان ناصر القصبي، وعبد الإله السناني، وراشد الشمراني، وحبيب الحبيب، بالإضافة إلى عدد من نجوم الكوميديا، منهم عبد الله المزيني، وريماس منصور، ومحسن الشمري، وعبد المجيد الرهيدي، وعلي الحميدي، وزيد السويداء، وهي من تأليف خلف الحربي، وإخراج الكويتي محمد الحملي.يمتلك كل من الفنان ناصر القصبي، وزميليه الفنانين السناني والشمراني تجربة كبيرة في المسرح السعودي، كانت بداية هذه التجربة خلال مسرح جامعة الملك سعود، وقد اتجهوا بعذ ذلك معًا إلى مسرح جمعية الثقافة والفنون مع نخبة من نجوم الجيل الأول في الدراما السعودية.قدم الفنان راشد الشمراني عددًا من العروض المسرحية الناجحة، خلال مشواره الفني، أبرزها "عويس التاسع عشر"، وذلك بداية من عام 1987، والمسرحية من تأليفه، وحصلت على جائزة مهرجان المسرح العاشر في دمشق.شارك بعد ذلك الشمراني في مسرحية "تحت الكراسي"، والتي أنتجت عام 1985، وفي العام نفسه قدم مسرحيته الناجحة "مع الخيل يا عربان"، ومسرحية "ابن رزيق ليمتد"، و"عودة حمود ومحيميد".شارك عبد الإله السناني في عدد من الأعمال الناجحة، وتنوعت أدواره بين المسرح والدراما التليفزيونية، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها، مسلسل "العاصوف"، وشارك مع النجمين ناصر القصبي، وراشد الشمراني في عدد من المسرحيات، منها "الحل الأكيد"، و"رأس المملوك جابر"، و"ولد الديرة".شارك مع عدد من نجوم المسرح المصري في مسرحية "واقدساه"، مع الفنان محمود ياسين، ومنى واصف، وفي عام 2011 حصل على جائزة المهرجان الخليجي للمسرح، عن إخراجه لمسرحية "السنبوك"، والنص المسرحي كان من تأليف صديقه الفنان راشد الشمراني.ناصر القصبي أحد أبرز الأسماء في ساحة الدراما الخليجية، كانت بدايته الفنية من خلال العرض المسرحي "حلم الحياة"، وذلك عام 1984، شارك بعد ذلك في مسرحية "التائة" في العام نفسه، بمصاحبة الفنان راشد الشمراني.