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هروب نجوم برشلونة بسبب سلافيا براج (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
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ميسي
ميسي
علي نبوي
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تهرب لاعبو برشلونة الإسباني من الإعلام عقب نهاية مباراة الفريق الكتالوني أمام مصيفه سلافيا براج التشيكي والتي حقق فيها الفوز بهدفين مقابل هدف.


وحقق برشلونة مساء أمس الأربعاء فوزًا صعبًا على سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده للنقطة السابعة في المجموعة.


وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن نجوم فريق برشلونة لم يظهرون في المنطقة المختلطة للصحافة، وتجنب الفريق كله المرور من هذه المنطقة.


وأضافة صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن ليونيل ميسي لم يلقي التحية على جماهير البارسا التي كانت في إيدن آرينا عقب نهاية المباراة، وذهب لغرفة الملابس فورا، رغم أن زملائه فعلوا ذلك، بعد الأداء المتواضع للفريق خلال المباراة.


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