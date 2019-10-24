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راغب علامة: "لبنان لن يعود إلى الوراء"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:15 ص
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راغب علامة
راغب علامة
هبة أحمد
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أكد الفنان راغب علامة، أن لبنان لن تعود إلى الوراء،وتمنى أن تتخلص لبنان من ظلم سياسيه وجشعهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


فنشر مقطع من أغنيته الشهيرة "حبيبتنا يابيروت"،وعلق على الفيديو قائلا:"رب إحمي عروسة الدنيا بيروت،إحمي لبناننا الجريح من ظلم سياسييه وجشعهم، لبنان لن يعود الى الوراء بعد اليوم ".


أجري الفنان راغب علامة عدة مداخلات هاتفية فى العديد من البرامج التليفزيونيه لكى يفصح عن رأيه ووجهه نظره في الأحداث الحالية التي طرأت على لبنان.


وقال راغب علامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة"إم بي سي مصر"، إن لبنان يسير بدون حسيب أو رقيب، وكل يوم يكتب عن الصفقات التي تنهب أموال الشعب، وأضاف أن لبنان وصلت لمرحلة من الانهيار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه ينتمى إلى مؤسسات لبنان، وجيش لبنان.


وصرح راغب علامة، أنه لا يريد استقاله سعد الحريري، ولكن يريده أن يصلح الوضع الحالي، مشيرًا أن المشكلة ليست في الحكومة، ولكن في مجلس النواب الذي لا يقوم بدوره الرقابي على الحكومة.


وأضاف أن دور مجلس النواب غائب، ويتفرغون فقط لعقد صفقاتهم، معقبا: "لو مجلس النواب كان قام بدوره مكنش حصل كده".


منوهًا بأنه لابد من تطبيق قانون من أين لك هذا، حيث أن القانون موجود ولا يطبق، معتبرًا أن الأجهزة الرقابية في لبنان مصابة بالشلل، ولا تراقب أحد أو جهة معينه.


وأضاف الفنان راغب علامة، في تصريح للإعلامي شريف عامر، علي أن بيروت تتمتع تاريخ سياسي صعب، وعلى الرغم ذلك إلا أنلبنان من أفضل البلاد.


موضحا أن المواطن اللبناني يحاول العيش، رغم سياسة الطائفية التي دمرت مستقبل الدولة، معقبًا: "بنعيش يوم بيوم، لكن بمجهود شخصي، مفيش كهرباء لكن كل بيت عند كهربته، مفيش مياه لكن كل بيت عنده مياه، مفيش أمان وكل بيت عند حراسته، الدولة اللبنانية لا تفعل شيء سوى الحصول على ضرائب باهظة مقابل لا شيء".


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