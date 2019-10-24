Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملخص أهداف مباراة جينك ضد ليفربول 4 / 1.. أبرزهم هدف محمد صلاح اليوم (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:09 ص
Advertisements
هدف محمد صلاح
هدف محمد صلاح
حسن شحاتة
Advertisements
هدف محمد صلاح اليوم، توج مجهودات الدولي المصري الكبيرة في مباراة جينك ضد ليفربول، التي أقيمت بينهما، على ملعب "لومينوس أرينا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، وأنتهت بتفوق الريدز بنتيجة 4 1، لذلك نعرض لكم ملخص أهداف مباراة جينك ضد ليفربول في السطور التالية.

هدف محمد صلاح اليوم يقهر مرمى جينك ضد ليفربول

قهر حامل لقب النسخة الماضية ليفربول الإنجليزي مضيفه جينك برباعية، أنتهت بمهارة خرافية أعلنت عن هدف محمد صلاح اليوم الأول له في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد أسيست رائع من السنغالي ساديو ماني، ليقوم النجم المصري باستلام الكرة على مشارف منطقة الجزاء ليفاجئ بضغط ثنائي من مدافعي الفريق البلجيكي ليصدمهم بمراوغة رائعة لينفرد على أثرها بحارس المرمى ليضعها بسهولة في مرمى أصحاب الأرض.

ملخص أهداف مباراة جينك ضد ليفربول

افتتح اليكس أوكسلاند تشامبيرلين أهداف المباراة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بهدفين الأول منهما جاء مبكرًا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، والهدف الثاني جاء في الدقيقة 57 من زمن المباراة، وأضاف زميله السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 77 من زمن المباراة، بعد أسيست من النجم المصري محمد صلاح.


واختتم صلاح رباعية الريدز بهدف رائع في الدقيقة 86 من زمن المباراة، قبل أن يسجل ستيفن أودي النتيجة الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 87 من عمر اللقاء وبعد عرض ملخص أهداف مباراة جينك ضد ليفربول.. نقدم لكم ترتيب المجموعة الخامسة

على الرغم من فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلا أنه لم يتمكن من إنتزاع الصدارة بسبب فوز نابولي على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 3 2، ليحتل نابولي الإيطالي صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما جاء ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، واحتل ريد بول سالزبورج النمساوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبعدما فشل في تحقيق أي فوز تذيل نادي جينك جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف محمد صلاح اليوم هدف صلاح في جينك محمد صلاح مباراة محمد صلاح اليوم ليفربول دوري أبطال أوروبا جينك ضد ليفربول اخبار محمد صلاح

أخبار تهمك

ليونيل ميسي يحفر رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 23 دقيقة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ ساعة و 6 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 10 ساعة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 4 ساعات

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب مجموعة ليفربول بعد خسارته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

ثنائية صلاح تقود ليفربول لإخماد ريمونتادا سالزبورج في دوري الأبطال

ملخص أهداف محمد صلاح ضد سالزبورج

محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع أمام جينك

مفاجأت كبيرة في تشكيل ليفربول أمام جينك.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم beIN Live

KOOORA GOaL - يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ليفربول aBO SaLaH

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

10:43 ص

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status