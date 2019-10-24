"طوارئ تحسبًا لهطول أمطار" .. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها طوارى في غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار، كما تعرضت محافظه الغربيه صباح اليوم الخميس لهطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرق وأغرقت مياه الأمطار شوارع مدن وقرى المحافظة، وإصابة 11 فلسطينيا بالأعيرة المعدنية والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث التي حدثت وأنت نائم.





طوارى في غرف عمليات المرور

وتحسبا لهطول أمطار، بدأ اليوم الخميس، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة. وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.





كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال. وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

أمطار رعدية تضرب محافظة الغربية لليوم الثاني

وتعرضت محافظه الغربيه صباح اليوم الخميس لهطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرق وأغرقت مياه الأمطار شوارع مدن وقرى المحافظة، وامتلأت الشوارع بالمياه. وتجمعت مياه الأمطار على الطرق الرئيسية والفرعية أسفل الكباري والأنفاق وسببت الأمطار فى بطء حركة المرور على الطرق وتواخي السائقين للحذر خشية وقوع حوادث مرورية.





وتحولت شوارع القرى إلى برك طينية ومستنقعات وتحول الطرق الترابية إلى وحل وانزلاق الطرق، ومنع عدد كبير من أولياء الأمور ذهاب ابنائهم للمدارس رغم انتظام الدارسة بشكل طبيعي فى مدارس المحافظة.





وتعرضت محافظه الغربية أمس الأربعاء لهطول أمطار غزيرة، وقام حامد هبيله السكرتير العام للمحافظة، يرافقه المهندس عادل عطيه رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربيه بمتابعه عمليات شفط المياه من الانفاق والشوارع بمدينة طنطا وكفر الزيات، لتسيير الحركة المرورية بشكل منتظم.





ضبط 1305 مخالفة لسيارات

وللحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة، يواصل رجال المرور، ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى. وضبطت الإدارة العامة للمرور، 1305 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة، حيث تشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار.





إصابة 11 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وعلى الصعيد الخارجي، أصيب 11 فلسطينيا بالأعيرة المعدنية والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم (الأمعرى) برام الله وسط الضفة الغربية، كما هدمت القوات منزلا لعائلة في المنطقة.





وقال شهود عيان، في تصريحات صحفية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، وانتشر الجنود في أزقته، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل بعد أن أجبروا سكان المنازل المجاورة على إخلائها، قبل هدم المنزل المكون من طابقين.





وأضافوا، أن جنود الاحتلال عبثوا بمحتويات المنازل التي داهموها فى المنطقة، وأن مواجهات اندلعت فى المكان وفى حى سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، أطلق خلال الجنود عشرات قنابل الصوت والغاز على المواطنين، كما اعتقلوا عددا من الشبان لم يتم التعرف عليهم بعد.





الرئيس اللبناني يلتقى السفير الفرنسي لعرض التطورات

بينما التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في القصر الرئاسي في بعبدا، السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه. و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات التى تشهدها الساحة اللبنانية، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



