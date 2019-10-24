Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاحتجاجات اللبنانية.. 27 جريحا بهجوم على المحتجين في النبطية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
Advertisements
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
وكالات
Advertisements

شن عناصر حزبيون بمؤازرة الشرطة اللبنانية، هجومًا عصر أمس الأربعاء، على المعتصمين في الباحة المجاورة للسرايا الحكومية، أسفر عن إصابة 27 من المحتجين في مدينة النبطية في جنوب البلاد.

 

وبدأ الهجوم بالتشابك بالعصي، فأخذ بعض المحتجين بالفرار فيما بقي آخرون يفترشون الأرض، رافضين فتح الطريق بالقوة، إلى أن تدخلت قوة من الجيش وفصلت بين المتقاتلين، فأخذت أعداد المتظاهرين بالتزايد وسط الهتاف الداعي مجددا إلى "إسقاط النظام الطائفي"، فيما نقل 27 مصابا إلى مستشفى النجدة الشعبية أحدهم جروحه خطيرة.

 

وهتف المحتجون "الشعب يريد إسقاط النظام"، على وقع الأغاني الثورية، فيما تكررت الشعارات "يسقط حكم المصرف" و"كلن كلن حرامية"، بمشاركة نساء ورجال وشباب وصبايا، لكنها اخترقت لساعات بهدوء تام سبق الصدام الذي حدث على الأرض.

 

وأصدرت البلدية بيانا اعتبرت فيه أن ما حصل سببه "الاستمرار في إقفال السوق التجاري والذي هو قلب المدينة، ما اضطرنا إلى التواصل مع القيمين على الحراك الاستمرار في باحة السرايا وفتح الطريق أمام حركة الناس والأهل من أجل تأمين لقمة عيشهم، لكنهم أصروا على قطع الطريق"، لذلك "تحركت الشرطة البلدية لإزالة العوائق من الشارع العام"، داعين الجيش اللبناني "للقيام بواجبهم بفتح الطريق وإلا سنضطر كما اليوم للقيام بذلك".

 

أما إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق فأصدر بيانا اعتبر فيه أنه "ليس المؤمل من مدينتنا أن تنجر في حل الإشكال الذي حصل بطريقة الكباش والمواجهة، فحق التعبير مقدس على أن يكون بإطار حضاري مسالم"، لكنه طالب بفتح "الطريق للمحال للاسترزاق بما يحافظ في نفس الوقت على إبقاء الصوت المطالب مصاناً وعالياً بالشكل الملتزم".

 

وخلق ما حصل جوا متشنجا بين أهالي المدينة والقرى المجاورة الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، كل تبعا لأهوائه السياسية، لكن الأكيد أن ما حصل سيضاعف في تشنج الشارع الذي لا يزال "يغلي".

 

وناشد ناشطون ومتظاهرون في النبطية القوى الأمنية حمايتهم من "بلطجيات" يتعرضون لها على مرأى ممن يفترض بهم حمايتهم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الهجوم على المحتجين النبطية جنوب لبنان أحتجاجات لبنان 27 جريح

أخبار تهمك

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 11 ساعة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 3 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ ساعة و 11 دقيقة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 10 ساعة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

موضوعات متعلقة

صدامات بين متظاهري السترات الصفراء والشرطة في باريس

الداخلية الفرنسية: القبض على 345 شخصا خلال مظاهرات "السترات الصفراء"

نتنياهو: إيران سيطرت على الحكومة اللبنانية

هل تطيح الاحتجاجات في لبنان بحكومة "الحريري"؟

رئيس لبنان السابق: ما يحصل تكرار لتظاهرة خروج الجيش السوري من البلاد

لبنان.. الاحتجاجات تجتاح البلاد ودعوات للتظاهر اليوم

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

10:43 ص

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status