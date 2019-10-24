داخل "تلاجة الموت".. ضبط 4 أطنان أحشاء حيوانية فاسدة بالجيزة



وكانت وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة اكدتها التحريات مفادها قيام "عمرو.م.د"، صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة، بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم وأحشاء الحيوانات المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، عقب الإستعانة بالمصادر السرية، تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتش التموين وأمكن ضبط الثلاجة المتحري عنها وبتفتيش الثلاجة عثر على 4 أطنان أحشاء حيوانية (فشة- كرشة- لحمة رأس) غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبلغ إجمالي المضبوطات 4 أطنان أحشاء حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما جاء بتقرير مفتشي الأغذية والتموين والمرافق.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



داهم رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة ثلاجة لحوم غير مرخصة، وضبط داخلها 4 أطنان أحشاء حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.