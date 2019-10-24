هيدي كرم تروي تفاصيل إنقاذها لقطة من الشارع (فيديو)





شاركت الفنانه هيدي كرم، متابعيها بمقطع فيديو وصوره لقطتها عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت هيدي في الفيديو وهي تلاعب قطة، وأرفقت تعليقا علي المنشور حيث راوت تفاصيل انقاذها للقطة.وقالت: "أنا عامةً مش بحب القطط لكن القطه دي لقيتها في الشارع من أسبوعين يعني كانت اصغر من كده كمان على طريق سريع وسط كاوتش العربيات .... هي لغاية دلوقتي لذيذه و دمها خفيف مش عارفه بقا لما تكبر هاتبقا عامله ازاي ؟؟ ادينا هانشوف."ولقي المنشور تفاعلا من متابعيها حيث كتب أحد متابعيها: "دي هدية من ربنا علشان يجعلها سبب لدخولك الجنة بانقاذك ليها" واخر"شكلها كيوت وجميل".يشار إلى أن هيدي شاركت فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسلى "كلبش٣"، "الزوجة 18" وحققت من خلالهما نجاحا كبيرا.مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، ناقش من خلال الثلاث أجزاء للمسلسل قضايا تخص محاربة الإرهاب والدول المعادية لمصر.يذكر أن مسلسل "كلبش" تم عرض الجزء الأول عام 2017، وتلاه صناع العمل بالجزء الثاني عام 2018، الجزء الثالث عرض فى الماراثون الرمضانى الماضى، شارك في بطولته أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، ويسرا اللوزي، وهشام سليم، ومحمد علي رزق، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.وأعلنت هيدى مؤخرا عن استيائها من عدم دعوة الفنان ياسر جلال لمهرجان الجونة ووجهت رسالة لإدارة المهرجان من خلال حسابها على "إنستجرام"عبرت فى الرسالة عن شعورها بالفخر تجاه المهرجان، وطالبت الإدارة بعدم التغافل عن دعوة ياسر جلال والنجوم لأنه يتمتع بتاريخ طويل، وقام بالعمل مع العديد من النجوم، وقدم أفلام ومسلسلات من بطولته، وطالبتهم بمراجعه أنفسهم لكى يحقق المهرجان نجاحا أكبر.