هيدي كرم تروي تفاصيل إنقاذها لقطة من الشارع (فيديو)

انا عامةً مش بحب القطط لكن القطه دي لقيتها في الشارع من أسبوعين يعني كانت اصغر من كده كمان على طريق سريع وسط كاوتش العربيات .... هي لغاية دلوقتي لذيذه و دمها خفيف مش عارفه بقا لما تكبر هاتبقا عامله ازاي ؟؟ ادينا هانشوف #loveanimals #adoptastray #bekind #lovelife