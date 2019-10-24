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شوبير يحذر من الملعب المسئول عن إصابات الأهلي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:10 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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سرد الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة محذرًا من أرضية استاد مختار التتش.

 

 

وقال شوبير خلال برنامجه مع شوبير والذي يذاع عبر راديو أون سبورت: "بالأمس في مران الأهلي وبدون تدخل من أحد سقط اللاعب على الأرض، والجميع توقع أن الأمر بسيط، خاصة وأن الآلم لم يكن في الركبة التي أجرى فيها عملية الرباط الصليبي قبل ذلك".

 

 

وأضاف: "محمد شعر بآلام رهيبة جدًا وطبيب الفريق ذهب معه لأحد المستشفيات، وأجرى أشعة، كما أن التقارير الواردة تؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. هذه الإصابة ستتسبب في ألم نفسي عند محمد محمود فنحن مشتاقون لعودته للمباريات، فما بالكم بموقفه هو".

 

 

وتابع: "الإصابة ربما تبعده عن الملاعب لفترة تصل لـ٧ أشهر لكن محمد لاعب محترم وسيقابلها بكل رضا.. من أكثر الأشياء التي أعجبتني ما كتبه شقيقه وتشجيعه له وهناك حالة من الحزن عند جميع لاعبي الأهلي بسبب إصابة محمد محمود".

 


وواصل شوبير: "الإصابة في غير محلها ووقتها، وأنصح إدارة الأهلي بالكشف عن أرضية ملعب مختار التتش لأنها مش حلوة الحقيقة رغم علمي بأنهم انتهوا من ملعب سيقوم الفريق بالتدريب عليه خارج النادي الأهلي لكي يمنحوا فرصة إصلاح ملعب التتش في ظل خوض الفريق لمباراتين وديتين أحدهما أمام العين، خلال فترة توقف الدوري وخوض منتخب مصر الأوليمبي لبطولة إفريقيا".

 

 

وأتم حديثه :"بقول للنادي الأهلي بسرعة شوف ملعب الفريق يخوض تدريبه عليه ودخل ملعب التتش الصيانة لكي يتم صيانته سريعًا خوفًا على اللاعبين من الإصابات".


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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مختار التتش الاهلي احمد شوبير

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