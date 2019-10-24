"النمسا بعيون مصرية" فى مكتبة الإسكندرية

يفتتح الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا فى مصر احتفالية "يوم النمسا"، التى ينظمها مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بالمكتبة، بالاشتراك مع المركز الثقافى النمساوى وسفارة النمسا، وذلك يومى 28 و29 أكتوبر الجاري.





تشمل الاحتفالية، عدة أنشطة تبدأ بتقديم الدكتور مصطفى الفقى، مدير المكتبة، وسفير مصر السابق بالنمسا لعدة سنوات، محاضرة عن العلاقات المصرية النمساوية.





يتبع المحاضرة، عروض موسيقية منوعة، منها: عزف منفرد للموسيقى الكلاسيكية، تقدمه الفنانة نادين فيبر، عازفة الفيولين النمساوية المصرية، وحفل موسيقى كلاسيكية للفريق الموسيقى النمساوى "تريو ارتيو"، بالإضافة إلى حفل موسيقى لفريق كورال انسبروك النمساوي.





كما تتضمن الاحتفالية، أيضًا قراءة للكاتبة النمساوية ذات الأصول السورية لونا الموصلى، التى ستقرأ مقتطفات من كتابها: "دمعة – ابتسامة – طفولتى فى دمشق"، تعقبها مناقشة مع الحضور حول الكتاب.



