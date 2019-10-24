تحرير 611 مخالفة مرورية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية



ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.



واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 130 كرسيا – 8 ترابيزة - 7 ميزان – 10 استاند – 4 تروللي – 2 كوريك – 5 ثلاجة – 18 أوتاد –163 الإجمالي، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 قضية مخدرات - 3 سلاح ناري – 2 سلاح ابيض- 2 دراجة بخارية – 2 مسجل شقى - 3 جناية- 9 مستأنف- 51 جزئي- 10 غرامات- مخالفات- 960 مبالغ مالية – 73 الإجمالي، وفي مجال المرور، تم ضبط 7 قيادة بدون ترخيص-395 مخالفة نموذح- 205 كلبش- 4 قيادة بدون رخصة تسيير- الإجمالي 611 مخالفة مرورية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.