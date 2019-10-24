نجاة رجل ومصرع حيوان بسبب الكهرباء والأمطار بدمياط

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار وذلك بعد تعرض المحافظة للتقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة صاحبها نشاط ملحوظ فى حركة الرياح، حيث قامت بجولة تفقدية استهلتها بمتابعة أعمال صيانة شبكة صرف مياه الأمطار بكورنيش النيل، إذ وجهت حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعه الانتهاء من تلك الأعمال ورد الشئ لأصله بالمنطقة.



وقد قامت المحافظ أيضًا بتفقد عددا من الشوارع بدمياط بمناطق ٦ أكتوبر وباب الحرس وطريق الترعة الشرقاوية وقرية الشعراء، للتأكد من شفط تجمعات مياه الأمطار بمعرفة سيارات الكسح التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لعدم إعاقة الحركة المرورية خاصة بالمناطق الحيوية وبمحيط المدارس.

شهدت مدينة عزبة البرج بدمياط، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بدوي برق ورعد، حيث غرقت شوارع المدينة وتعطلت حركة السير في عدد من شوارعها.كما أنقذت العناية الإلهية، رجل من الموت صعقا بالكهرباء، إثر النوة الجوية، حيث تم نقله الي المستشفى وعلاجه وتعافي.كما لقي حمار مصرعه بمدينة عزبة البرج بشارع مسجد أبي بكر بعد تلامسه بعامود إنارة حيث تلقى صدمة كهربية تسببت في مصرعه.وتحرك رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بدمياط، لكسح مياه الأمطار وشفطها من الشوارع لتيسيير حركة المرور، ومتابعة التعامل مع الأمطار، كما طالب الأهالي بعدم التلامس مع أعمدة الإنارة.وضرب البرق سماء محافظة دمياط صباح اليوم الخميس، حيث شهدت المدينة دوى البرق والرعد في السماء، ومن ثم انهمرت الأمطار بغزارة على شوارع المحافظة لتتسبب في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بها.ومن جانبه أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.كما تم تشكيل مجموعات عمل من إدارات التنمية والتشغيل والصيانة والكهرباء بالجهاز قامت بالمرور والمراجعة الفنية لجاهزية مولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع بالمدينة، وتوفير سيارة وأجهزة حديثة لرفع كفاءة شفط المياه ورفعها من الشوارع.