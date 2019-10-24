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بمشاركة 24 فريقيا.. الصين تستضيف مونديال الأندية 2021

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:40 ص
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مونديال الأندية
مونديال الأندية
الفجر الرياضي
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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو عقب اجتماع مجلس "فيفا" في شنغهاي، اليوم الخميس، أن الصين ستستضيف النسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية، بمشاركة 24 فريقاً عام 2021.

 

وأضاف إنفانتينو أن البطولة ستقام في يونيو ويوليو عام 2021 وأن شكل البطولة ومعايير اختيار الأندية المشاركة فيها سيتم إعلانه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ولم يعلن إنفانتينو معايير دقيقة لاختيار الأندية المشاركة، لكنه قال إن 8 أندية من أوروبا ستشارك في النسخة الأولى.

 

ومن المتوقع أن تضم البطولة 5 أو 6 أندية من قارة أمريكا الجنوبية وواحد من الصين، ومثله من اتحاد أوقيانوسيا، و3 أندية من كل اتحاد قاري آخر.

 

وأعلن إنفانتينو أيضاً أن البلد المضيف لكأس العالم 2030 سيتم اختياره خلال الجمعية العمومية لـ"فيفا" 2024، ومع ذلك قال إن المجلس لم يناقش إمكانية السماح لدول آسيا بالتقدم للترشح لاستضافة البطولة، الأمر الذي يتطلب تغيير قواعد "فيفا" الخاصة بتناوب القارات على استضافة كأس العالم.


 

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الكلمات المفتاحية

مونديال الاندية كاس العالم للاندية الصين

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