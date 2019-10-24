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كلبشة 75 سيارة مخالفة بقطاع أكتوبر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:41 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية امن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 17 إعلانا – 5 استاند – 5 طقطوقة – 30 ترابيزة – 125 كرسيا – 8 فاترينة – 12 شمسية – 30 سلاسل حديدية – 3 عربة يد -130 عرق خشب – ثلاجة - شعلة 27 طن قمامة – 322 الإجمالي، وفي مجال المرور تم ضبط 15 سحب متنوع- 20 نموذج 125- 75 كلبش- سرفيس- تصالح- الإجمالي 110 مخالفة مرورية.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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