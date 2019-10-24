Advertisements
Advertisements
Advertisements

بوتين: نسعى لتعزيز الاستقرار في إفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
Advertisements
بوتين
بوتين
وكالات
Advertisements

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن مواقف روسيا والدول الإفريقية متقاربة وذلك يسمح بتنسيق المواقف والتحركات في الساحة الدولية.

 

وقال بوتين، اليوم الخميس، في كلمة في الجلسة العامة الأولى لقمة "روسيا – إفريقيا" بمشاركة قادة ورؤساء وفود إفريقية من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية يعد أحد أولويات السياسة الخارجية لروسيا.

 

وأضاف بوتين، أن بلاده ستواصل خطها الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار في إفريقيا وتحقيق الأمن الإقليمي.

 

وقال بوتين، إن "روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعتزم مواصلة المشاركة بنشاط في تطوير المنحى الاستراتيجي الدولي والتدابير العملية لتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا، وضمان الأمن الإقليمي"​​​.

 

 

وأعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده لمواصلة تدريب العسكريين والعاملين بهيئات إنفاذ القانون في البلدان الإفريقية في الهيئات التعليمية الروسية، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الفعالية القتالية للقوات الإفريقية.

 

وأشار إلى وجود تعاون فعلي مع دول إفريقية في المجالين العسكري والعسكري التقني، لافتا بأن أفرادا عسكريون من 30 دولة إفريقية يدرسون في جامعات تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

 

وعن التبادل التجاري بين روسيا والقارة السمراء، قال بوتين إن تعزيز التعاون التجاري مع إفريقيا أمر محوري بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن حجم التجارة تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.

 

وبين الرئيس الروسي أهمية عقد لقاءات مثل قمة "روسيا – إفريقيا"، مقترحا عقد القمة مرة كل ثلاث سنوات، مجددا اهتمام روسيا في تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية.

 

وانطلقت أمس في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا -إفريقيا" بمشاركة نحو أربعين رئيس دولة وحكومة إفريقية.

 

 ويهدف الحدث إلى تنمية التعاون بين موسكو والدول الإفريقية، وتعمل موسكو منذ سنوات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي مع دول القارة السمراء.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

روسيا افريقيا تعزيز الاستقرار بوتين افريقيا

أخبار تهمك

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ يوم

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يوجه رسالة نارية إلى مدرب البرازيل

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 11 ساعة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

انخفاض في أسعار هذه السلع.. خبر سار لجميع المواطنين من "الغرفة التجارية" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

بوتين يهنئ قادة بلدان القارة السمراء بـ"يوم إفريقيا"

"منظور": ترأس مصر للقمة "الإفريقية الروسية" تؤكد ريادتها أمام العالم

"شراكة استراتيجية".. ما هي أهمية قمة "روسيا- أفريقيا"؟

غدا.. السيسي ونظيره الروسي يفتتحان المنتدى الاقتصادي "الإفريقي – الروسى"

بث مباشر.. بدء القمة المصرية الروسية بين السيسي وبوتين فى سوتشى

"مصر مهتمة بسرعة انتهاء المنطقة الصناعية الروسية".. رسائل السيسي لبوتين من قمة سوتشي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status