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تفاصيل إعادة أمن سوهاج لتلميذ اختطف عقب خروجه من المدرسة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
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اللواء حسن محمود
اللواء حسن محمود
أبورية حسين
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تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع ضباط مركز شرطة طهطا، من إعادة تلميذ تم اختطافه من قبل أبناء عمومته لمساومة والده علي دفع فدية مقابل إطلاق سراحه.

والد الطفل يبلغ الأجهزة الأمنية بسوهاج

وبدأت تفاصيل الواقعة بإخطار اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة طهطا عن بلاغ خلف م ا ع بغياب نجله الطفل محمد خ م ا 11 عامًا تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي عقب إنتهاء اليوم الدراسي بالمعهد وأضاف باستقلاله دراجه نارية " توك توك " رفقة أحد زملائه بالمعهد أثناء عودته للمنزل.

مدير أمن سوهاج يشكل فريق بحث حول الواقعة

ونظرًا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية ومردود سلبي على الأمن العام فقد وجه مدير امن سوهاج بتشكيل فريق بحث
بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية تنسيقًا وفرع الأمن العام بسوهاج ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وفرع بحث الشمال ووحدة مباحث المركز ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

مفاجاة أبناء عمومة وراء إرتكاب جريمة الإختطاف

أسفرت جهود ضباط فريق البحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كلًا من محمد خ م ع عامًا 25 سائق ويقيم دائرة المركز وفرغل س خ م 22 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز أبناء عمومة المجني عليه حيث أتفقا فيما بينهما علي أختطاف الطفل عقب خروجه من المعهد الديني بعد إنتهاء اليوم الدراسي مستغلين في ذلك صلة القرابة بينهم ومساومة أهليته للحصول علي فدية مالية مقابل إعادته.

إعادة الطفل لأهليته

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم استهداف المتهمين وضبطهما وتم تحرير الطفل المختطف وإعادته لأهليته
وبمواجهتهما أعترفا بإرتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أنه فـي تم ضبط 56 قضية تموينية بيانها كالتالـي"

عدد " 10 " قضية أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات
عدد " 7 " قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن
عدد " 3 " قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش
عدد " 10 " قضية عدم الأعلان عن الأسعار
عدد " 6 " قضية عدم حمل شهادة صحية
عدد " 5 " قضية توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية
عدد " 6 " قضية عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز
عدد " 7 " قضية عدم صرف بون خبز للمواطنين
عدد " 1 " قضية مصنع منشأة بدون ترخيص
عدد " 1" قضية تجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم
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