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سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بشبرا الخيمة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:33 ص
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التشكيل
التشكيل
محمد نبيل
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض تعدد بلاغات سرقة اجهزة التليفون المحمول والمتعلقات الشخصية للمواطنين بشبرا الخيمة حيث تبين ان وراء الواقعة تشكيل عصابي من 3 اشخاص بينهم ربة منزل من محافظة القاهرة وبحوزتهم سلاح ناري،وألقي القبض علي المتهمين وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي السلاح الناري المضبوط بحوزتهم.

كانت المعلومات قد وردت للمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه،وأكدتها التحريات بقيام كل من يحيي ب خ عاطل السابق إتهامه في قضية " سلاح بدون ترخيص " وياسين م ش عاطل ورحاب ح م ربة منزل السابق إتهامه في قضيتي " أداب عامه وسرقة متنوعه " وجميعهم من محافظة القاهرة بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بإسلوب المغافلة.

أخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين حال ترددهم علي دائرة القسم وبحوزتهم سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وعدد 4 طلقة من ذات العيار
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وحيازتهم للسلاح الناري بقصد ممارسة نشاطهم الاجرامي وبتطوير مناقشة المتهمين عن نشاطهم الإجرامي أقروا بارتكابهم وقائع أخرى.

وعلي جانب آخر تمكنت اجهزة الامن بالقليوبية، قبل يومين من ضبط 3 اشخاص هاربين من احكام قضائية أثنين منهم من مؤبد واخر من 28 حكم حبس بشبرا الخيمة.

وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها بقيادة المقدم احمد كمال رئيس مباحث المركز من ضبط علي ا ع سن 25 عاطل ومقيم شبلنجة دائرة المركز محكوم عليه في قضية جنايات مركز بنها (مخدرات)، بالسجن المؤبد 
كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بقيادة المقدم أسلام مسعد رئيس مباحث المركز من ضبط محمد خ ع عاطل ومقيم منطي دائرة المركز.. محكوم عليه في قضية جنايات مركز قليوب (مخدرات) بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه.
 
في شبرا تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط إبراهيم ع ا سن 55 عامل مدينة الامل دائرة القسم محكوم عليه هارب في عدد (28) حكم حبس (تبديد).
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