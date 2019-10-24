أحمد فهمي عن تامر هاشم: "صديق عمري"

شارك الفنان أحمد فهمي، متابعيه بصوره تجمعه مع الفنان تامر هاشم، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام" وأرفق تعليقا على الصورة قائلا:" مع صديق عمرى و من ارجل الناس اللى شفتها فى حياتى."



وجدير بالذكر أن الفنان تامر هاشم عضو فرقه كايروكي قد خرج عن صمته بعد تدوال شائعات زواجه من الفنانة أمنية خليل، وذلك بعد تدوال صوره تجمعها أثارت جدلا بسبب احتضانه لها.



ورد تامر هاشم علي هذا الشائعات من خلال صوره تجمعه بطفلته الصغيره علي الإنستجرام ليأكد انه متزوج ولديه طفله.



وعلي سياق اخر يذكر أن زفاف الفنانة هنا الزاهد، وأحمد فهمي، انعقد في ١١ سبتمبر في أحد الفنادق الكبري في القاهره، وحضر عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عز ، كريم عبد العزيز، إسعاد يونس،محمد هنيدي، سمير غانم، ودنيا سمير غانم و زوجها،احمد حلمي، أكرم حسني ،ياسر جلال ،عمرو يوسف، مني الشاذلي وعدد من نجوم كره القدم وغيرهم من الحاضرين.



وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد اشتركا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" في موسم رمضان الماضي.



وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.



"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة.



وقدم فهمي منفردًا عدد كبير من الأعمال الفينة منها "كلب بلدي، ومسلسل الواد سيد الشحات" في رمضان الماضي مع هنا الزاهد.



ويعتبر "فهمى" أيضا كاتب سيناريو جيد، فهو من قام بكتابة سيناريو فيلم كدة رضا، لـ أحمد حلمي، الذي كان بداية انطلاقه في عالم السينما.



وقدم الفنان أحمد فهمي عدد كبير من الأعمال كمؤلف، منها "اتش بور، وبوشكاش، وسمير وشهير وبهير، وفاصل ونعود، وبنات العم، والحرب العالمية الثالثة، ومسلسل الرجل العناب، ومسلسل ريح المدام".