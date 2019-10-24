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"السيسي" يعلن موعد انطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:32 ص
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مواجهة الإرهاب تعد أولوية متقدمة لأجندة السلم والأمن الدولية، حيث هناك إدراك بصعوبة تلك المعركة وتعقيداتها، فإن المواجهة الشاملة تعد هي الطريقة المثلى لاجتثاث جذور الإرهاب ومحاصرته.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، اليوم الخميس، إلى أن القارة الأفريقية منفتحة للتعاون مع مختلف الشركاء، معربا عن أمله أن يتم إرساء قواعد التعاون الأفريقي الروسي للسنوات المقبلة، مع التأكيد على أهمية فتح آفاق هذه العلاقة لتشمل الجوانب المختلفة في إطار يضمن االمكسب للجميع.

وأعلن أن مصر تعتزم إطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية ودولية يجتمع فيها القادة وصناع السلام في مدينة أسوان، والتي تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر، موضحًا أن مصر ستعمل على أن يوفر المنتدى منصة دائمة للحوار والتفاعل بين القادة وصانعي القرار، داعيا الرئيس الروسي، والدول الأفريقية للمشاركة في أعمال المنتدى.
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