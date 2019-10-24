"بسبب الميراث".. عامل يطلق الرصاص على عمه في مشاجر بالقليوبية

وذلك حال تواجدهم بشارع سيد حمادة الفاصل بين منطقة المرج القاهرة ودائرة الخصوص بسبب خلافات بينهم على الميراث تطورت لمشاجرة قام على آثرها المجنى عليه بالتعدي على المتهمين بسلاح ابيض (سنجة) محدثًا ما بهما من إصابات مما أثار حفيظة الثانى فقام بإحضار سلاح نارى فرد خرطوش وإطلق عيار نارى صوب المجني عليه محدثًا اصابته وفرا هاربان.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاد المتهم الثانى ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وتم التحفظ عليه.



وقررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية،قبل يومين حبس طالب 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل نجل خالتة بسكين علي اثر مشاجرة مع والدته وقيامه بالتعدى عليها بالسب،كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفي والتحفظ على اداه الواقعة.



كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي،بتلقية من قسم شرطة الخصوص بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بجوار شارع نادي الحفير بدائرة القسم.





وانتقل مامور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين كل من طـــرف أول وم ح 18 سنة،طالب بالثانوي الصناعي وسائق مركبة توك توك ومقيم شارع نادي الحفير – دائرة القسم، توفي أثر إصابته جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسري وأخر نافذ بالفخذ الأيمن،وطـــرف ثان نجل خالة الأول س ع ع 21 سنة،طالب بمعهد سيناء للسياحة والفنادق ومقيم العجوزة – جيزة، وذلك أثناء تواجد الثاني ووالدته ( خالة المتوفى ) بمسكن الأول ولدي قيامها بمعاتبة نجلها ( المتهم ) لعدم قيامه بالبحث عن فرصة عمل قام بالتعدي عليها بالسب والشتم.



الأمر الذي دفع المتوفى إلي طرده من المنزل، وحال ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام علي أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا اصابته التي أودت بحياته وفر هاربا عقب ذلك.



وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي المطرية بالقاهره،والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة علي النحو المبين،وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن سكين، وتم التنسيق وفرع الأمن العام بالقليوبية

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

