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السيسي: هناك خطة طموحة لإسكات البنادق.. وهى هدفنا الأسمى

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دول الاتحاد الأفريقي تسعى إلى البناء على ما شهدته القارة الأفريقية من تقدم ونمو اقتصادي ملموس خلال العشر سنوات الأخيرة، كما تتجه الدول الأفريقية لوضع أطر حاكمة لحومكة الشركات والأسواق المالية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، اليوم الخميس، إلى أننا نعي التحديات التي تواجه جهود ترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية، وهناك خطة طموحة لإسكات البنادق بحلول عام 2020 والتي تعد إحدى أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف الأسمي، وهو الموضوع الذي يكون على رأس اهتمام القادة الأفارقة خلال العام المقبل.

وأضاف أنه تبرز الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، مؤكدا على الالتزام بالتفاعل مع الأطراف الإقليمية والدولية في ضوء الإدراك بأهمية تعزيز التنسيق والموائمة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
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الكلمات المفتاحية

القمة الروسية القمة الإفريقية الروسية السيسي

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