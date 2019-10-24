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بتكلفة 240 مليون جنيه.. تحويل محطتي صرف صحي بسوهاج لنظام المعالجة الثلاثية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
أبورية حسين
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تفقدت لجنة من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مشروعي تحويل نظام معالجة محطتي صرف صحى سوهاج غرب بمدينة سوهاج والكولا بمركز اخميم الى نظام المعالجة الثلاثية صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

المشروع بتكلفة 240.5 مليون جنيه
 وأضاف بدرى ان تكلفة المشروع تبلغ 240.5 مليون جنيه لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية ليتم تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحى سوهاج غرب والتي تبلغ طاقتها التصميمية 50 الف متر مكعب يوم بمصرف سوهاج العمومي وتصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحى الكولا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 55 الف متر مكعب يوم بمصرف اخميم القبلي.

كان قد استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج منذ عدة أيام المهندس عمرو حسيب رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة أنشطة المؤسسة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني للعمل معا من أجل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحسين أوضاع المجتمع لدفع عجلة التنمية الشاملة بكافة القطاعات، لتحقيق رؤية القيادة السياسية مصر 2030، مؤكدًا على دعمه لجميع المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحقيق مستوى أفضل من الخدمات للمجتمع السوهاجي.

صناع الحياه تدعم 6 قرى بمياه الشرب النظيفة في سوهاج
وتقوم المؤسسة بالعمل في 6 قرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي "الكوامل بحري والهجارسة بمركز سوهاج، والقاوية وكوم غريب بطما، ونزلة عمارة وحاجر مشطا بطهطا"، وتشمل الأنشطة توصيل مياه الشرب، والصرف الصحي، وتنظيم قوافل طبية، ورفع كفاءة المنازل.

ووجه محافظ سوهاج بتكثيف مجهودات المؤسسة خاصةً بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة.

120 مليون جنيه من صناع الحياه لتطوير عدد من قرى سوهاج
ومن جانبه، كشف المهندس عمرو حسيب رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة عن برنامج المؤسسة لتطوير قرية روافع العيساوية بمركز المنشاة بتكلفة 6 مليون جنية، لافتًا أن التطوير يشمل الوحدة الصحية، وتجهيز معمل تحاليل، وتنظيم 4 قوافل طبية، و5 قوافل رمد، وتمويل 114 مشروع صغير، ومحو أمية 500 مواطن، فضلًا عن تدريبات على الحرف اليدوية، وتوزيع شنط ومفروشات، وتطوير معامل الكمبيوتر والمكتبات بعدد من مدراس القرية، ورفع كفاءة منازل الأسر الأكثر احتياجًا
بتكلفة 240 مليون جنيه.. تحويل محطتي صرف صحي بسوهاج لنظام المعالجة الثلاثية
بتكلفة 240 مليون جنيه.. تحويل محطتي صرف صحي بسوهاج لنظام المعالجة الثلاثية
بتكلفة 240 مليون جنيه.. تحويل محطتي صرف صحي بسوهاج لنظام المعالجة الثلاثية
بتكلفة 240 مليون جنيه.. تحويل محطتي صرف صحي بسوهاج لنظام المعالجة الثلاثية
بتكلفة 240 مليون جنيه.. تحويل محطتي صرف صحي بسوهاج لنظام المعالجة الثلاثية
بتكلفة 240 مليون جنيه.. تحويل محطتي صرف صحي بسوهاج لنظام المعالجة الثلاثية
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محافظة سوهاج شركة مياه الشرب بسوهاج سوهاج الدكتور احمد الأنصارى

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