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اشتباكات عنيفة بين قسد وموالين لتركيا بسوريا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
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قسد
قسد
وكالات
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اندلعت اشتباكات عنيفة، صباح اليوم الخميس، بين مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

ذكر المرصد السوري، أن 4 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا، وأصيب اثنان خلال عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة كفر كلبين في ريف حلب الشمالي.

 

وجرت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس على محور "الدغلباش" غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين القوات الكردية في المنطقة من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، ترافقت مع قصف مدفعي من القواعد التركية المتمركزة شمال حلب على مواقع القوات الكردية.

 

كما رصد قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية المتمركزة على أطراف مدينة أعزاز، استهدف مواقع القوات الكردية المتمركزة في جبهة مرعناز بريف حلب الشمالي.

 

وهددت تركيا مرارا وتكرارا بالقيام بتوغل ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة "منطقة آمنة" هناك على طول الحدود التركية.

 

غير أن الأمور تغيرت بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، ثم صدر بيان عن البيت الأبيض جاء فيه إن القوات الأميركية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة.

 

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الكلمات المفتاحية

موالين لتركيا قسد تركيا اشتباكات عنيفة

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