"المشاط" تغادر إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة بفعاليات معرض الجاتا للسياحة والسفر

غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في فعاليات معرض الجاتا للسياحة والسفر Tourism Expo Japan 2019 الذي ينعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري وسُيقام في دورته هذا العام تحت عنوان "تعزيز التنمية السياحية المستدامة: إجراء حيوى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة" Advancing Sustainable Tourism Development: A Vital Action towards SDGs، ويعتبر هذا المعرض السياحي أحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.



ومن المقرر أن تقوم الدكتورة رانيا المشاط اليوم بافتتاح الجناح المصري المشارك بالمعرض، ويرافقها وفد من الوزارة والهيئة، ويحضر الافتتاح السيد الوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية.



كما ستشارك الوزيرة في إطار فعاليات المعرض كمتحدث رئيسي فى أعمال الدورة الثالثة للمائدة الوزارية المستديرة التي ستنعقد تحت عنوان Community Vitalization: People and Culture بمشاركة نخبة من أهم صناع السياحة على مستوى العالم، وذلك تلبيةً للدعوة التى تلقتها الوزيرة من أمين عام منظمة السياحة العالمية ورئيس الاتحاد اليابانى للوكلاء السياحيين JATA.



وقبيل المغادرة أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشاركة المصرية فى المحافل والأحداث السياحية الدولية، وأضافت أن هذا المعرض سيتيح الفرصة للقاء أهم منظمي الرحلات اليابانيين والاستماع إلى مقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفتـرة القادمة لزيادة حجم أعمالهم في مصر ودفع الحركة الوافدة من السوق الياباني.



وأكدت الوزيرة أن انعقاد المعرض هذا العام تحت عنوان "تعزيز التنمية السياحية المستدامة" يأتي تماشيا مع رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والتي ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.



هذا ومن المقرر أن تعقد الوزيرة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين اليابانيين المعنيين بقطاع السياحة منهم السيد Hiromi Tagawa رئيس مجلس إدارة الاتحاد الياباني للوكلاء السياحيين JATA.



وتعد هذه أول مشاركة في معرض دولي لوزارة السياحة بعد قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ يوم الثلاثاء الماضي.



وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد عقدت مؤتمرا صحفيا مع السير جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر يوم الثلاثاء الماضي، رحبت خلاله الوزيرة بالقرار البريطاني لاستئناف الطيران الي مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدة على أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين إلى مدينة شرم الشيخ.



وقدمت الوزيرة خلال المؤتمر الشكر للقيادة السياسية على دعمها لقطاع السياحة، كما وجهت الشكر إلى الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدني والحكومة البريطانية والسفير البريطاني في مصر، على الجهود المبذولة لعودة السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ مرة أخرى.



ومن جانبه أعرب السير جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر عن سعادته وتفاؤله بإعلان الحكومة البريطانية عن رفع قيود الرحلات الجوية بين بريطانيا ومدينة شرم الشيخ، مشيرا الي أن هذا القرار جاء بعد تعاون مكثف وناجح بين الجانبين المصري والبريطاني.



كما أشار السفير البريطاني في مصر خلال كلمته إلى ارتفاع السياحة البريطانية القادمة إلى مصر مؤخرا؛ حيث بلغ عدد السياح البريطانيين الذين زاروا مصر العام الماضي حوالي نصف مليون سائح، متوقعا زيادة السياحة البريطانية إلى مصر خلال الفترة القادمة بعد هذا القرار.

