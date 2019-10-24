أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بشارع عثمان محرم في الطالبية

وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.



وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرور عن ضبط 15 حالة سحب متنوع – 10 نموذج 125- 26 اشتباه – 21 تصالح فوري – 72 الإجمالي، وفي مجال المرافق تم ضبط 80 كرسيا – 5 ترابيزة – 7 طقطوقة – 22 مانيكان – 13 قلب شيشة – 4 ثلاجات – 10 استاند –2 عربة– 4 تروللي- 13 قلب شيشة – 8 تابلوه – 2 أسطوانة– 5 ميزان – 2 غرزة شاي – 4 ميزان – 13 اوتاد حديدية –169 الإجمالي.



ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.



وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.



وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.