محمود الخطيب يحرج الجنايني

حدد محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي بعض المطالب من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لنجاح مسابقة الدوري المصري بدلًا من كثرة التأجيلات التي تؤثر على المستوى الفني للأندية.

وطلب محمود الخطيب من مجلس الجبلاية ثبات مواعيد الدوري المصري في الملاعب التي يحددها دون تقديم أو تأخير أو تبديل لمباراة للمزيد من العدالة والاستقرار بين الأندية المتنافسة مع ضرورة تحديد موعد نهائي لإقامة مباراة القمة ضد الزمالك

وتمسك رئيس الأهلي بضرورة دعم الحكام المصريين وتطوير مستواهم فنيًا من خلال برامج ومعسكرات، وأن يحصلوا على المقابل المالي الذي يناسب ما يبذلونه من جهد، وما يتحملونه من مسؤولية مع سرعة تطبيق تقنيةV.A.R لمساعدة الحكام على تلافي أية أخطاء تقديرية مثلما يحدث في أوروبا إلى جانب تفعيل دور اللجان بالجبلاية مثل لجنة الانضباط والأخلاق للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تجاوزات، خاصة أن النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة لم يتم البت فيها.







