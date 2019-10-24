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تعرف على رسالة وائل جسار للجيش اللبناني

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
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وائل جسار
وائل جسار
ريهام كمال
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عبر المطرب اللبناني وائل جسار، في رسالة فخر ومحبة للجيش اللبناني الذي يحمي الشعب والذي يفديه بروحه ودعواته لهم الكثيرة.

ونشر وائل جسار عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة من أحد أفراد الجيش اللبناني وهو يبكي ومكتوب عليها: "دموعك ثورة".

وعلق "جسار" على الصورة قائلًا: "جيش بلادي بكبر فيك وبدعيلك الله يقويك حامي الارزة وحامي الشعب وبروحي انا بفديك".

وتداول خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمطرب وائل جسار، وهو يرقص مع المتظاهرين في لبنان إحتجاجًا على فرض الحكومة مجموعة من الضرائب الجديدة.

وتشهد لبنان خلال هذه الفترة عدة تظاهرات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية، ووجه المتظاهرون عدة إنتقادات حادة وبعض الإتهامات للوزراء والنواب ورموز السلطة بالًثراء غير المشروع، والفساد المالي الكبير، وهذه التظاهرات في بيروت وعدة مناطق آخرى.

ويشار إلى أن أخر أعمال المطرب وائل جسار غنائه تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل.

وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" في إطار إجتماعي تشويقي بفترة الخمسينيات في مصر، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، فريدة سيف النصر، هاجر الشرنوبي، منة جلال، عايدة رياض، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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مزيكا لبنان سيما دراما اخر اخبار فن احداث لبنان

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