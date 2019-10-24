أيشومان كورانا أمام القضاء الهندي



وأوضح موقع "إنديا توداي"، أن المخرج Abhishek Pathak سبق له طرح فيلم بعنوان Ujda Chaman فكرته وموضوع هما نفس فكرة وموضوع فيلم أيشومان كورانا الجديد Bala.



وقال الموقع أن المخرج قدم دلائل على ملكيته لفكرة الفيلم الذي تدور أحداثه حول أزمة الذين يعانون من الصلع في المجتمع الهندي، كما نشر بوستر الفيلم الذي كان متطابقا مع بوستر فيلم bala في فكرته.



وقررت المحكمة الهندية العليا لحقوق الملكية الفكرية عقد جلسة استماع يوم 4 نوفمبر المقبل، ما يعني أن فيلم ايشومان سيتأجل طرحه لأجل غير مسمى بعد أن كان مقررا عرضه بصالات العرض في يوم 7 نوفمبر.



يأتي ذلك بعد أن كان قد بدأ ايشومان كورانا بالفعل في حملته الترويجية لفيلم bala الجديد، وذلك بعد أن طرح النجم أيشومان كورانا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأغنية الأولى من الفيلم.

وقال موقع "إنديا توداي" أن الاغنية الأولى للفيلم طرحت باسم Don't Be Shy، ويوصل أيشومان من خلالها رسالة لمن يعانون من الصلع بأن لا يخجلوا من ذلك.



وكان قد كشف المخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار عبر تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التغريدات تويتر، عن الموعد الرسمي لطرح فيلمه الجديد Bala الذي يجسد به دور البطولة النجم أيشومان كورانا.



ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن جوهار، ذكر أن الفيلم سيطرح رسميا بصالات العرض الهندية، بحلول يوم 15 من شهر نوفمبر المقبل، بعد أن كان محددا طرحه في يوم 22 من الشهر نفسه.



ويجسد أيشومان كورانا في الفيلم شخصية باسم Gaurav Rawat، وتحمل ايضا اسم الفيلم Bala، وهو شاب من مدينة "لوكنو" الهندية، يواجه الصلع، ويتحدث الفيلم عن الأشخاص المهوسين بالإطلالة المثالية لأنفسهم.



ويشارك في البطولة النسائية للفيلم كل من النجمة "بهومي بيندنكار"، التي تجسد فتاة تعاني من الأمر نفسه من مدينة "لوكنو"، والنجمة "يامي جوتام" التي تجسد دور عارضة أزياء من المدينة التي تعيش بها شخصية بطل الفيلم.



وسبق أن أعلن النجم الهندي الكبير أيشومان كورانا في حوار له نقله موقع "إنديا توداي"، عن أن ترقبه لعام 2020 لما سيشهده من نشاط فني سيكون الأكثر انشغالا في مسيرة أيشومان الفنية.



ووفقا للموقع، فإنه من المنتظر أن يطرح لأيشومان العديد من الأفلام السينمائية الجديدة خلال 2020، أبرزها فيلم Gulabo Sitabo، وفيلم Shubh Mnagal Zyada Savdhaan.



يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي بدأ به المخرج كاران جوهار عقد جلسات العمل الأولى لفيلمه الجديد Takht، حيث سبق وأن أعلنت النجمة الهندية الشابة عاليا باهات لمتابعيها على موقع أنستجرام، عن بدأها لجلسات العمل وقراءة النص الخاص بفيلمها الجديد Takht، الذي تتعاون خلاله مع مخرج روائع بوليوود كاران جوهار والنجم الكبير رانفير سينج.



وبدأ كاران جلسات العمل على فيلم Takht منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث لوحظ تردد كل من النجم رانفير سينج والنجمة عاليا بهات على مكتب المخرج الكبير كاران جوهار بمدينة "داهرما"، بعد أن بدأت جلسات العمل وقراءة النص.



وأفاد الموقع الهندي أن جلسات العمل على الفيلم كان من المفترض أن تبدأ مبكرا خلال شهر أغسطس، غير أن انشغال النجم رانفير سينج بتصوير فيلمه الجديد 83 بالعاصمة الإنجليزية لندن تسبب في تأجيل بداية جلسات العمل على فيلم Takht.



وكشف موقع "إنديا توداي" عن أن أحداث فيلم Takht ستدور حول قصة أثنين أشقاء من المحاربين القدامى في فترة الحرب التي شهدتها الهند في الحقبة المعروفة باسم حقبة Mughal.



وسيشارك في بطولة الفيلم النجم الهندي القدير أنيل كابور، والذي سيشهد هذا الفيلم الجديد، تجسيده لشخصية تاريخية للمرة الأولى خلال مسيرته الفنية الحافلة.



ويترقب النجم رانفير سينج طرح فيلمه الجديد 83 قريبا بصالات العرض السينمائية بالهند، حيث سبق وان أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الهندية "ناديدوالا جراندسون" المملوكة للمنتج "ساجد ناديدوالا" عن انضمام النجم القدير بومين إيراني لنجوم فيلم 83، للنجم رانفير سينج.



ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن بومين إيراني، سيجسد شخصية أسطورة رياضة الكريكت "فاروخ إنجينير" الشاهد على حصد الهند لبطولة العالم عام 1983 بهذه لرياضة.



ويستعد النجم الهندي رانفير سينج لفيلمه الجديد مع المخرج كابير خان، الذي سيجسد خلاله شخصية أحد أساطير لعبة الكريكت في الهند.



وفقا لموقع إنديا توداي، فإن سينج يتلقى تدريبات شاقة حاليا على يد مدرب الكريكت الهندي الشهير Balwinder Singh Sandhu، ليتمكن من إتقان الدور.



وقال الموقع أن الخبر السار لمترقبي الفيلم، انضمام النجمة ديبيكا بادوكون لأبطال الفيلم، غير أن الموقع أوضح أن طبيعة علاقتهما كزوجين لن تظهر على الشاشة الفضية.



وسيجسد رانفير شخصية لاعب الكريكت الهندي الأسطوري Kapil Dev الذي قاد الهند للتويج ببطولة العالم في الكريكت لأكثر من مرة.



جدير بالذكر أن فيلم Takht سيكون ثاني تعاون سينمائي يجمع بين النجمة عاليا بهات والنجم رانفير سينج، حيث طرح لهما فيلم Gully Boy خلال عام 2019 الجاري.



ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجمين الكبيرين، كل من "سيدانت شاتوفريدي" و"كالكي كويتشلن" و"فيجاي راز"، وهو من إخراج المخرجة "زويا أختار"، واستوحت أحداث الفيلم من نمط عيش المؤدون لأغاني الراب في شوارع الهند.



تقدم مخرج هندي باسم Abhishek Pathak بدعوة قضائية في المحكمة الهندية العليا ضد النجم الهندي أيشومان كورانا، بعد اتهام Abhishek Pathak لأيشومان بسرقة فكرة واحدا من افلامه.