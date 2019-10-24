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بإطلالة من التراث الألماني.. نيكول كيدمان تحتفل بالهالوين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
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نيكول كيدمان
نيكول كيدمان
أحمد جمال أحمد
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نشرت النجمة نيكول كيدمان صورة لها برفقة شقيقتها أنتونيا، تعلن بها بدئها للاحتفال بعيد الهالوين مبكرا، وظهرت خلالها مرتدية لإطلالة مستوحاة من التراث الألماني.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها نيكول، مرتدية للزي الألماني المعروف باسم German barmaid، وشاركتها مع متابعيها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، متمنية لهم احتفالات سعيدة بالهالوين.

يأتي ذلك بعد ظهور النجمة نيكول كيدمان خلال احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Bombshell في ضيافة الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وشارك النجمة نيكول كيدمان في الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم النجمة تشارليز ثيرون، في حين تغيبت النجمة مارجو روبي عن العرض.

ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.

واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.

وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم "ميجن كيلي"، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسسم "جريتشن كارلسون"، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم "كايلا بوسبيسلي".

ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم "روجر إيليس"، والنجم "كيت مكينون"، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم "بيث إيليس"، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم "دوجلاس برنت"، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم "روبيرت موردوك".

واختير لمهمة إخراج الفيلم المخرج جاي روتش، ومن المقرر طرحه للعرض للجمهور بداية من يوم 20 من شهر ديسمبر نهاية عام 2019 الجاري.

وكانت قد زينت النجمة الكبيرة نيكول كيدمان غلاف مجلة Elle في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر نوفمبر المقبل، وقامت المجلة بضم نيكول لقائمتها السنوية لأبرز السيدات العاملات بهوليوود تحت شعار Women in Hollywood.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن نيكول ظهرت في لقطات من جلسة تصوير أجرتها لعدد المجلة، ظهرت خلالها بمجموعة من الإطلالات من تصميمات ماركة "بولو رالف لورين" وماركة "ديور" وماركة "فلانتينو هوت كوتور".

وكشفت صحيفة ديلي ميل عن أن قائمة مجلة elle المخصصة لـ Women in Hollywood، لعام 2019 ضمت بجانب النجمة نيكول كيدمان، كل من النجمة مارجو روبي والنجمة سكارليت جوهانسن والنجمة دولي بارتون والنجمة جوينث بالترو.

وضمن حوارها مع المجلة، أعلنت النجمة نيكول كيدمان عن خبر سار للمهتمين بأخبارها، بكشفها عن طرح موسم ثالث من مسلسلها الناجح Big Little Lies.

وقالت نيكول أن الموسم الثالث سيعود مع أبطال الجزء الأصليين النجمة ريس ويذرسبون والنجم أليكساندر سكارسجارد والنجمة ميرل ستريب لوروا ديرن.

وكانت قد أعلنت النجمة نيكول كيدمان عن خوض بناتها، روز، 11 عاما، وفيث مارجرت، 8 أعوام، لأولى تجاربهن السينمائية بأدائهن لأصوات شخصيات في فيلم الرسوم المتحركة الجديد The Angry Birds Movie 2.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفتيات سبق لهن العمل بالتمثيل من قبل ولكن ضمن أحداث مسلسل والدتهن التليفزيونيbig little lies، وطرح فيلم الرسوم المتحركة The Angry Birds Movie 2 خلال شهر أغسطس الماضي، ويعتبر الفيلم مستوحى من لعبة الهواتف المحمولة الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

يذكر أن النجمة نيكول كيدمان كانت قد احتفلت منتصف الأسبوع الماضي بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Bombshell، في احتفالية خاصة حضرها مجموعة من النقاد والإعلاميين بكاليفورنيا.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن نيكول احتفلت بالفيلم الفيلم، برفقة نجماته مارجو روبي ونيكول كيدمان اللائي ظهرن بإطلالة بيضاء متطابقة، والنجمة تشارليز ثيرون التي اختارت الظهور بالأسود.

ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.

واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.

وقالت صحيفة ديل ميل أن قاعة Pacific Design Center بمنطقة غرب هوليوود احتضنت العرض الخاص الذي شمل ندوة حوارية مع نجمات الفيلم للرد على أسئلة ضيوف العرض من الخبراء.

وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم "ميجن كيلي"، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسسم "جريتشن كارلسون"، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم "كايلا بوسبيسلي".

ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم "روجر إيليس"، والنجم "كيت مكينون"، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم "بيث إيليس"، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم "دوجلاس برنت"، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم "روبيرت موردوك".

واختير لمهمة إخراج الفيلم المخرج جاي روتش، ومن المقرر طرحه للعرض للجمهور بداية من يوم 20 من شهر ديسمبر نهاية عام 2019 الجاري.
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