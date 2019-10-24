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سلافيا براج ضد برشلونة.. ماذا قال لاعبي برشلونة بعد الفوز على الفريق التشيكي؟

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
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سلافيا براج ضد برشلونة
سلافيا براج ضد برشلونة
علي ماهر حلمى
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تعثر نادي سلافيا براج ضد برشلونة وخسر علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء بالعاصمة التشيكية براج ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري كأس دوري أبطال أوروبا.

تعرف على ما قاله لاعبي برشلونة بعد الفوز علي سلافيا:
قال الحارس الدولي الألماني تير شتيجن لاعب نادي برشلونة الاسباني في تصريحات صحفية بعد مباراة سلافيا براج ضد برشلونة:" لم نظهر بالمستوى المطلوب في المباراة نحتاج للتحدث عن بعض الاشياء ويجب ان يكون الحديث بين بعضنا البعض وليس في الاماكن العامه ، هناك اشياء يجب تحسينها لم نقدم المستوى المطلوب ولكن من حسن الحظ حصلنا على الثلاث نقاط من الضروري التحدث عن بعض الاشياء للتحسن ، واريد ان اتحدث أولاً مع من كانوا في الملعب في التشكيلة الأساسية، على المستوى الشخصي اريد دائماً ان اكُن اساسياً في النادي و المنتخب واذا كان بامكاني مساعدة الفريق بشكل افضل بالتأكد سافعل في كل مباراة".

وقال اللاعب الدولي التشيلي ارتور فيدال مدافع نادي برشلونة انه في مباراة سلافيا ضد برشلونة كان يرغب بالمشاركة أساسيا في المباراة وأنه حزين من أجل ذالك لكن الفوز هو المهم.

وأضاف اللاعب الدولي التشيلي فيدال:"عندما لا يفعل المرء شيئاً جيداً ينتهي الامر بالمعاناة وهذا ما حدث، كانت مباراة صعبة ومعقدة أمام خصم قوي، الموهبة تجعلك تفوز بالدوري ولكن القتالية هيّ التي تجعلك تفوز بدوري الابطال".

وقال اللاعب الدولي الهولندي فرنكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني:"في بعض الأحيان علينا ان نواجه مُباريات صعبة مثل هذه، اعتقد كنا محظوظون اليوم لم تكن افضل مبارياتنا لكن كان من المهم جداً الحصول على ثلاث نقاط هذه المباراة لانها ستكون مفيدة جداً للاستمرار في الديناميكية الايجابية وفي جدول التريب الحالي كانت مباراة صعبة للغاية أنا سعيد بهذه النتيجة وبصدارة المجموعة".

يذكر أن نادي برشلونة الاسباني استطاع تحقيق فوزا صعبا خارج ارضه أمام نظيره فريق سلافيا براج التشيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة و يقترب من الصعود لدور ال16 من عمر البطولة الأوربية.
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