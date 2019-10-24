موعد مباارة آرسنال وفيتوريا جيماريش في الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب الإمارات، مباراة قوية بين أرسنال الإنجليزي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي، في لقاء سيقوده الحكم سيردر جوزبيك.





موعد مباراة أرسنال وفيتوريا جيماريش البرتغالي بالدوري الأوروبي

يقام لقاء أرسنال وفيتوريا جيماريش البرتغالي بالدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وفيتوريا جيماريش البرتغالي بالدوري الأوروبي

يقام لقاء أرسنال وفيتوريا جيماريش البرتغالي بالدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري للمباريات الأوروبية.





التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي بالدوري الأوروبي

حراسة المرمى : لينو

خط الدفاع : تشامبيرس، باباساتوبولوس، دافيذ لويز، كولاسيناك

خط الوسط : جوندوزي، تشاكا، نيكولاس بيبي، ويلوك، سيبايوس

خط الهجوم : أوباميانج.





ترتيب المجموعه قبل مباراة أرسنال أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي بالدوري الأوروبي

أرسنال الإنجليزي 6 نقاط

ستاندر ليج البلجيكى 3 نقاط

إينتراخت فرانكفورت الألمانى 3 نقاط

فيتوريا جيماريش البرتغالي بلا نقاط





وكان أرسنال قد فاز خلال اللقاء الاول علي إينتراخت فرانكفورت الألمانى بثلاثية دون رد ثم في اللقاء الثاني فاز علي ستاندر ليج البلجيكي برباعيه دون رد.





ويذكر ان أرسنال قد تلقي خسارة موجعه ببطولة الدوري الإنجليزى الجولة الماضية، أمام شيفيليد يونايتد ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي البريميرليج.