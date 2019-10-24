عاجل.. بدء لقاء السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي في سوتشي

أعلنت مصادر روسية، ببدء لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، في سوتشي، لبحث ملف سد النهضة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وذكرت مصادر إعلامية، أن المباحثات، تجرى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التى تواجه المنطقة.

ومن المقرر أن الرئيس السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات.





حصول آبي على جائزة نوبل

أعلن الموقع الرسمي لجائزة نوبل، اليوم فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بجائزة نوبل للسلام، تقديراً وعرفاناً بجهوده في الدولة التي ساهمت في تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

ويحمل "آبي أحمد" في سيرته الذاتيه العديد من الإنجازات التي جعلته مؤهلاً لتلك الجائزة عن جدراه، فله خلفيه عسكرية وإدارية، جعلته واحداً من أهم الشخصيات التي برزت في إثيوبيا.





السيسي يهنئ آبي

وقد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على فوزه بجائزة نوبل للسلام، واصفا الحدث بأنه فوز جديد للقارة السمراء.

وأعرب السيسي في تهنئة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الأمل في أن تتواصل جهود الطرفين البناءة " الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

السيسي وبوتين

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي الإفريقي-الروسي الذي يستمر لمدة يومين وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية.







