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عاجل| الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الأرصاد الجوية في بيانها اليوم الخميس 24/10/2019، عن موعد تحسن حالة الطقس، واستقرار الأحوال الجوية وهذا بعد الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقالت الأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة بلغت ذروتها أمس ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا، وتعود الاحوال الجوية لمعدلاتها الطبيعية يوم السبت الموافق 26/10/2019 المقبل، حيث تتحسن حالة الطقس وتستقر درجات الحرارة.

الأرصاد تكشف أسباب تعرض البلاد لأمطار غزيرة وعدم استقرار في حالة الطقس

أعلنت الأرصاد الجوية عن الأسباب الحقيقية التي أدت لسقوط الامطار الغزيرة على المحافظات وانخفاض الحرارة بشكل مبالغ فيه مع عدم استقرار حالة الطقس، قائلة إن الأسباب هي حدوث منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى تغيرات في الكتل الهوائية التي ادت غلى تقلبات حالة الطقس.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

أكدت الأرصاد الجوية في بيانها الصادر عن الهيئة أن حالة الطقس اليوم الخميس غير مستقرة، وحالة الطقي في أواخر الليل تشهد برودة شديدة.

وعن حالة الطقس وحركة الرياح في البحرين

قالت إن حالة الطقس في البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة الطقس في البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

شبورة مائية وأمطار رعدية

حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على الطرق صباحا يصاحبها سقوط للأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة 20 25

شبين الكوم 19 25

طنطا 19 24

دمنهور 19 23

الإسكندرية 19 22

بلطيم 19 22

مطروح 18 23

السلوم 19 24

سيوة 14 26

بورسعيد 19 26

دمياط 19 26

الزقازيق 20 26

الاسماعيلية 20 26

السويس 21 27

العريش 19 27 

رفح 18 26

رأس سدر 17 27 

نخل 12 24 

نويبع 20 28 

طابا 21 27 

كاترين 09 23

الطور 17 29 

شرم الشيخ 22 31 

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 32

الفيوم 20 25

بنى سويف 20 26

المنيا 20 27

أسيوط 20 27

سوهاج 21 28

قنا 21 29

الأقصر 21 30 

أسوان 22 31 

أبوسمبل 23 30 

الوادى الجديد 24 31

شلاتين 25 31

أبورماد 26 30 

حلايب 26 28

رأس حدربة 26 28
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طقس الخميس حالة الطقس امطار غزيرة الامطار الارصاد الجوية اسباب التقلبات الجوية

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