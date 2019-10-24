عاجل| الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن حالة الطقس

كشفت الأرصاد الجوية في بيانها اليوم الخميس 24/10/2019، عن موعد تحسن حالة الطقس، واستقرار الأحوال الجوية وهذا بعد الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد خلال اليومين الماضيين.





وقالت الأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة بلغت ذروتها أمس ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا، وتعود الاحوال الجوية لمعدلاتها الطبيعية يوم السبت الموافق 26/10/2019 المقبل، حيث تتحسن حالة الطقس وتستقر درجات الحرارة.





الأرصاد تكشف أسباب تعرض البلاد لأمطار غزيرة وعدم استقرار في حالة الطقس





أعلنت الأرصاد الجوية عن الأسباب الحقيقية التي أدت لسقوط الامطار الغزيرة على المحافظات وانخفاض الحرارة بشكل مبالغ فيه مع عدم استقرار حالة الطقس، قائلة إن الأسباب هي حدوث منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى تغيرات في الكتل الهوائية التي ادت غلى تقلبات حالة الطقس.





تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس