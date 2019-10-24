Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريحات غريبة من "فالفيردي" على مباراة برشلونة وسلافيا براج

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:41 ص
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن سعادته الكبيرة بالنقاط الثلاث من الفوز على سلافيا براج التشيكي 2-1، في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما اعترف بمعاناة الفريق بسبب طريقة لعب المنافس الجريئة.

 

وأكد فالفيردي أنه لم يتوقع أن يفقد الفريق السيطرة على المباراة في أوقات كثيرة كما حدث، لاسيما في الشوط الثاني عندما كان الخصم يبحث عن التعادل، وهو ما يثير الجدل حول أهلية فالفيردي لقيادة فريق بحجم برشلونة.

 

وأضاف مدرب برشلونة: "نبحث في كل مباراة عن السيطرة منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 95، وهذا الوضع المثالي لأي فريق، ولكن حقيقة الأمر أيضاً عندما يأتي دورك للقيام بشيء آخر، فعليك معرفة كيفية تنفيذه، وبصورة جيدة، عانينا كثيراً، وسنرى كيف ستسير المباريات المقبلة؟".

 

وأثنى المدرب الباسكي على أداء الفريق التشيكي: "دخل بقوة في اللقاء بالشوط الثاني، وتحول فريقه للاعتماد على الهجمات المرتدة "لقتل المباراة.. كان بإمكاننا قتل المباراة واللعب بهدوء أكثر، المنافس ضغط علينا بقوة في الشوط الثاني بـ6 و7 لاعبين في مناطقنا".

 

وشدد فالفيردي على لاعبيه بضرورة تقبل وجود منافس آخر في الملعب يخاطر بقوة، وأن هناك لحظات يجب عليك أن تعرف كيف تدافع وتتصدى للكرات العرضية المتتالية داخل المنطقة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فالفيردي دوري ابطال اوروبا برشلونة وسلافيا براج برشلونة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 12 ساعة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 9 ساعات

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

رسالة مؤثرة من مدرب الأهلي لمحمد محمود

منذ أقل من ساعة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ ساعة و 23 دقيقة

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 13 ساعة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

موضوعات متعلقة

سر استبعاد مدافع برشلونة من مباراة سلافيا براج

«يلا شوت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر BARCA NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش البارسا NOW

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة NOW اونل

«يلا شوت» NOW مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم الأربعاء 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا LIVE رابط ميسي

« كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر beIN YouTube المفتوحة KORA LIVE هدف البرسا رابط برشلونة

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

08:44 ص

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status