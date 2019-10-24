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هيثم شاكر يلتقط صورًا تذكارية مع قيادات جامعة الفيوم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
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هيثم شاكر
هيثم شاكر
هبة أحمد
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على الرغم من سوء الأحوال الجوية، حرص الفنان هيثم شاكر، على إحياء حفله الذى أقيم مساء أمس فى جامعة الفيوم، وحضر الحفل كلا من د. خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. وائل طوبار منسق عمل الأنشطة فى الجامعه، د. حسام أبو لودا مستشار رئيس الجامعه لشئون البيئة، احمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية،وشهد الحفل حضورا كبيرا من قبل الطلاب، وشهد الحفل أيضا حضور الفنان محمد شاهين، والفنان مينا عطا، والفنانة هايدى موسى.

تفاصيل ألبوم هيثم شاكر الأخير "معرفة قديمة"

طرح هيثم شاكر مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية والألبوم بعنوان "معرفة قديمة"، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا.

ويحتوى الألبوم على 14 أغنية، وهم: ماتوصينيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة.

تعاون هيثم فى هذا الألبوم مع العديد من الشعراء منهم:أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي.

سبب غياب هيثم شاكر عن الساحة الغنائية

نشر هيثم شاكر منذ شهور رسالة لمحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك كشف فيها تفاصيل غيابه عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات، وقال فيها: " نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة".. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدًا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم.. شكرًا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكرًا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم.. عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلًا غصب عني اي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم لي كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله".

وتابع هيثم شاكر قائلًا: "كان اختبارا لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد".

وكان هيثم شاكر قد كشف مؤخرًا عند حلوله ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، أنه أصيب بمرض سرطان القولون، منذ ثمانى سنوات تقريبا، وقام بإخفاء ذلك الأمر عن أصدقاؤه ولم يبلغ أحدا سوى عدد قليل من أصدقائه المقربين، وسافر هيثم شاكر خارج مصر للعلاج من ذلك المرض الخطير، وكان برفقة والدته حيث أنها الداعم الأول له في هذه الرحلة العلاجية، وأوضح هيثم شاكر، على الرغم من أنه تعافي من المرض إلا أنه مازال يعاني من مشاكل في المعدة، وتسبب ذلك المرض فى إبعاده عن الساحة الفنية فى الفترة الماضية.
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