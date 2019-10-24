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بيونج يانج تكشف مدى العلاقات بين "ترامب" و"كيم" والسبب في التوتر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن كيم جونج أون، ودونالد ترامب ما زالوا على علاقة "خاصة"، وألقت باللائمة على مسؤولين أمريكيين آخرين في استمرار التوتر بين البلدين.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الحكومية، قال مستشار وزارة الخارجية الكورية الشمالية، كيم كي جوان، إن كيم جونج أون، أخبره قبل بضعة أيام، أن "العلاقة بينه وبين الرئيس ترامب هي علاقة مميزة".

وقال المستشار، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الشمالية: "آمل بإخلاص أن يتم توفير قوة دافعة للتغلب على جميع العقبات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة ودفع العلاقات الثنائية في الاتجاه الأفضل على أساس العلاقة الوثيقة".

وأضاف، أنه على عكس "ترامب": "الأوساط السياسية في واشنطن وصناع السياسة في كوريا الديمقراطية في الإدارة الأمريكية معادية لكوريا الديمقراطية دون سبب، وهم منشغلون بعقلية الحرب الباردة والتحامل الإيديولوجي".

وقال البيان، إن بيونج يانج سوف ترى "ما مدى حكمة الولايات المتحدة في نهاية العام؟".

في يونيو، بعد أربعة أشهر من قمة هانوي الفاشلة مع الرئيس ترامب، حدد كيم جونج أون مهلة نهاية العام للولايات المتحدة لإعادة النظر في نهجها في المفاوضات.

لا يزال البلدان في حالة حرب من الناحية الفنية منذ الحرب الكورية 1950-1953، في حين أن الشمال يخضع لعقوبات دولية صارمة تتعلق ببرامج الصواريخ النووية والباليستية.

في قمة هانوي، رفضت الولايات المتحدة عرض كوريا الشمالية بالتخلي جزئيًا عن قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الكبير. بعد انهيار المحادثات، أجرت بيونج يانج سلسلة من اختبارات الصواريخ قصيرة المدى.

كان ترامب قد عقد اجتماعًا قصيرًا مع كيم في يونيو، وهو الثالث بشكل عام، لكن عملية السلام الأوسع نطاقًا تجاوزت مجرد قمة بسيطة.

استؤنفت المحادثات في ستوكهولم في وقت سابق من هذا الشهر، لكن المسؤولين الكوريين الشماليين ألغوها، وقالوا، إن الولايات المتحدة غير راغبة في تقديم تنازلات.

وقال كبير مفاوضي كوريا الشمالية كيم ميونج جيل: "المفاوضات لم تف بتوقعاتنا. هذا يرجع بالكامل إلى حقيقة أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن موقفهم القديم العدائي".

يأتي بيان بيونج يانج، على خلفية مفاوضات متوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وألغى الشمال الجولة الأخيرة من المحادثات بعد أن قال، إن الولايات المتحدة لم تأتي بـ"أي شيء إلى طاولة المفاوضات".

وفي سياقٍ منفصل، أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون بإزالة المنشآت السياحية الكورية الجنوبية في جبل "كوم كانج"، منتقدًا سياسة الاعتماد على الجنوب.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "رودونج شينمون" الحكومية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء، انتقد كيم ما أسماه بـ"السياسة الخاطئة للأسلاف" الذين كانوا يعتمدون على الآخرين لتطوير ذلك الموقع السياحي.

وفي أثناء تفقده للمنتجع السياحي الذي يقع على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، قال كيم إنه يجب إزالة المنشآت الكورية الجنوبية "ذات المظهر الكريه" وإعادة بنائها بطريقة حديثة باستخدام الطرق الكورية الشمالية.

وقال كيم أيضًا إنها "فكرة خاطئة" أن يُنظر إلى جبل "كوم كانج" كرمز للعلاقات بين الكوريتين أو باعتباره "ملكية مشتركة بين الكوريتين"، مشددا على أنه "أرض كورية شمالية".

ومع ذلك، قال كيم إنه سيسعى للحصول على موافقة من كوريا الجنوبية بشأن إزالة تلك المنشآت، موضحا أن كوريا الشمالية سترحب دائمًا بـ"مواطنيها" من الجنوب إذا كانوا يريدون القدوم إلى الجبل بعد أن يتم بناؤه كوجهة سياحية على مستوى عالمي.

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الكلمات المفتاحية

كيم جونج اون كوريا الشمالية ترامب بيونج يانج الرئيس الأمريكي

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