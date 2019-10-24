كيف تتخلص من الكسل؟

هل تواجه مشكلة الكسل؟ هل أنت الشخص الذي يحب قضاء اليوم دون بذل اي مجهود؟



في هذه الحالة، تحتاج إلى اتباع بعض القواعد لتحويل كسلك إلى نشاط.

كونك كسولًا ليس موقفًا جيدًا على الإطلاق، لن يأخذك إلى أي مكان. هناك الكثير من الآثار السلبية للكسل. في حياتك.



ساوضح لك في هذا المقال بعض الخطوات السهلة للتغلب علي الكسل



1- تخصيص دقيقتين للفورمولا:

هذه طريقة فعالة جدا. عندما تضطر إلى القيام ببعض الأعمال ولكنك تشعر بالكسل. ماذا تعني الفورملا؟ ابدأ في أداء العمل لمدة دقيقتين.، إذا كنت لا ترغب في ذلك، سيكون لديك خيار التوقف عن العمل.

ولكن، ما هي الصفقة؟ أفضل جزء في الكسل هو الصراع بين أفكارك "هل أفعل ذلك أم لا"، وتستمر هذه الصراعات في عقلك مما يؤدي إلى عدم اتخاذ أي إجراء. لكن عندما تتبنى هذه الاستراتيجية، سترى تغييرا مذهلا. لن ترغب في التوقف عن العمل بعد دقيقتين. لأنك الآن في غرفة أخرى تضع عقلك في منطقة العمل.



2- قسّم عملك:

من الصعب للغاية إنهاء كل العمل على التوالي. لذلك، من الأفضل تنفيذ بعض الخطط ذات الصلة واتباع النظام. يمكنك تقسيم عملك إلى أقسام مختلفة. دعونا نرى مثالا ونربطه بعملك. في حال انك تكتب كتابًا، قسم العملية إلى أجزاء مختلفة.

• البحث عن المواضيع

• كتابة النص

• جمع الصور

• التدقيق اللغوي



3- تحديد المواعيد النهائية:

المواعيد النهائية مهمة وتلعب دورًا مهمًا في تقدم العمل. هل يمكنك القيام بالعمل بفعالية إذا لم يكن هناك موعد نهائي؟

لا! بدلا من ذلك سوف يشعر عقلك بالكسل، وسيبدأ في ارسال الرسائل التي تثبط عزيمتك مثل "يا صديقي! لديك الكثير من الوقت"، "سوف افعلها لاحقا"

عندما لا يوجد موعد نهائي، تبدأ مثل هذه الأعذار في طرق بابك. كل ما أريد أن أقوله هو انه يجب تحديد الموعد النهائي حتي تكون منتجًا.



4- جعل الأهداف ملائمة:

معظم الناس يرتكبون أخطاء في وضع أهداف عالية للغاية يريدون تحقيقها في وقت قصير دون بذل الكثير من الجهد. ليس من المنطقي إعداد قائمة بأهداف عالية ثم البحث عن الدافع للقيام بذلك.



أود أن أسألك "هل من الممكن إكمال رواية في يومين أو 3 أيام"؟

لا! هذا غير ممكن لأن الرواية تتطلب الكثير من البحث والتخطيط والعمل الجاد.



يجب جعل الأهداف ملائمة والعمل من أجل ذلك. لم تبني روما في يوم واحد.



5- تصور المستقبل:

عندما تجد نفسك في سجن الكسل. ابدأ في تصور المستقبل. البدء في التفكير في الجانب الإيجابي. ماذا يحدث بعد الانتهاء من المهمة؟ وستشعر بتحسن ويساعدك على فتح سجن الكسل بسهولة.

