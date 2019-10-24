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تعرف على أسعار وشروط تركيب العداد الكهربائي الرقمي الجديد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
محمد عصام
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تخطط وزارة الكهرباء خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتعميم تجربة العداد الكهربائي في جميع الشقق والمحلات التجارية بمصر بدلًا من العداد التقليدي؛ وذلك حرصًا على ضبط استهلاك العميل للطاقة، ومنعًا لحدوث اخطاء في قراءة العداد قد تحمل العميل دفع مبالغ ضخمة.

وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالي، تكاليف تركيب العداد الكهربائي الرقمي، وشروط استخراجه


أولًا: اسعار العداد الكهربائي الرقمي

يبلغ سعر العداد الرقمي نحو 700 جنيه للعداد واحد فاز، و1000 جنيه للعداد 3 فاز بالنسبة للشقق والعقارات.

أما بالنسبة للمحلات التجارية، فقد سجل سعر العداد الرقمي واحد فاز 1200 جنيه و سعر 1700 جنيه للعداد 3 فاز.

 

ثانيًا: شروط تركيب العداد الرقمي :

تضع وزارة الكهرباء عدد من الشروط لتركيب العداد الرقمي الجديد، علي رأسهم خطاب من الحى يفيد ترخيص المبنى ، ووصل دفع رسوم المقايسة ، وغرفة للعداد فى حالة زيادة مساحة العقار عن 200 متر ، بالأضافة إلى طلاء واجهة المنزل.

ولابد قبل التوجة لاستخراج العداد الرقمي الجديد استفاء تلك المستندات وهي :

1- شهادة من الوحدة المحلية أو الحي تفيد بأن المباني تم إنشاءها بترخيص صادر منها ومطابقة تلك المباني للترخيص.

2- إيصال سداد مركز معلومات شبكات المرافق "في محافظة القاهرة فقط".

3- صورة من عقد الإيجار أو سند ملكية المبني أو الوحدة السكنية أو خطاب تخصيص استلام الوحدة السكنية بالنسبة للمباني الحكومية ومرفق معها الأصل للإطلاع.

4- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية مرفق بها الأصل للإطلاع.

5- صورة توكيل موثق في حالة طلب الخدمة للغير مرفق معه الأصل للإطلاع.

6- صورة البطاقة الضريبية بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية مرفق معها الأصل للإطلاع.

7- رخصة مزاولة المهنة بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.

طريقة شحن العداد الكهربائي الرقمي:

يتم شحن العداد الكهربائي عن طريق الشريحة التى توضع في العداد، حيث يتم اعادة شحنها بالأسعار التي يحتاجها العميل سواء عن طريق منافذ فوري أو مقر وزارة الكهرباء في نطاق المحافظة، كما يمكن شحن العداد الرقمي عن طريق احد التطبيقات الالكترونية التى يتم تحملها  على الهاتف والذي يعرف بأسم "gtpay"، وتعتمد فكرة التطبيق على التعرف على شريحة العداد ثم اختيار قيمة الشحن الذي تريد به شحن العداد والتى يتم خصم تكلفتها عن طريق البطاقة البنكية الخاصة بالعميل.

وزير الكهرباء تركيب 8.3  مليون عداد رقمي حتي الآن

وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر ان وزارة الكهرباء انتهت من تركيب 8.3 مليون عداد رقمي حتى الآن، ومن المستهدف تحويل كافة العداد التقليدي إلى رقمي  علي مستوي الجمهورية خلال ثلاث سنوات من الآن.


 

 

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