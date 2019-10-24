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شاهد.. هدف محمد صلاح المميز في شباك جينك البلجيكي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
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هدف محمد صلاح.. سجل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفا مميزا في شباك جينك البلجيكي بعد غيابه فترة بسبب الإصابة، في المباراة التي أقيمت بملعب بلجيكا في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، وانتهت نتيجة المباراة بفوز ليفربول بـ4 أهداف منهم هدف محمد صلاح المميز مقابل هدف واحد صنعه لاعب جينك البلجيكي.

وصنع صلاح الهدف الثالث من عمر مباراة ليفربول ضد بلجيكا، وسجله ساديو ماني في الدقيقة 77.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الرابع في الدقيقة 87 من أحداث المباراة، بطريقة مميزة بعدما هرب من المدافعين.

وتعرض محمد صلاح للإصابة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وغاب عن مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا، وغاب محمد صلاح أيضا عن مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بالبريميرليج.

تفاصيل مباراة ليفربول وجينك

الشوط الأول
ألغى حكم المباراة هدفا لصالح جينك في الدقيقة 25 أحرزه اللاعب ساماتا بسبب دفعه بقوة لـ ميلنر مدافع ليفربول خلال الكرة التي لعبها رأسية داخل المرمى، وانتهى الشوط الأول هدف مقابل لا شيء 

الشوط الثاني
أضاف تشامبرلين الهدف الثاني عند الدقيقة 57، وفي الدقيقة 77 صنع النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك جينك البلجيكي,

وسجل لاعب ليفربول الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 87، وبعدها سجل جينك هدفه الوحيد عبر اللاعب ستيفين اودي.

واحتل ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما احتل جينك مؤخرة المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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