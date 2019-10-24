أمير كرارة لطفل مصاب بمتلازمة داوون: "إنت أحسن مني"

قام الفنان أمير كرارة، بتدوين تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "توتير"، احتوت التدوينة علي فيديو قصير لأحد الأطفال الأبطال من متلازمة داون "يحيي عماد".أضاف الطفل "يحيي عماد" بطل مصر في السباحة خلال لقائه بأحد البرامج المذاعة عبر قناة النهار، عندما وجه المذيع السؤال له "نفسك تبقي ايه لما تكبر" فأجاب الطفل "أمير كرارة".وأشارت والدة الطفل خلال اللقاء أنه بعد عرض مسلسل "كلبش" علي الشاشات التليفزيونية قام طفلها بتغيير تسريحة شعره تصبح مشابه لتسريحة شعر أمير كرارة.جدير بالذكر أن النجم أمير كرارة قدم مسلسل "كلبش" الذي حقق نجاحاً غير مسبوق له، وانتشر انتشاراً كبيرا وقت عرضه، وقدمه في أجزائه الثلاثة، حيث عّرض الجزء الأول منه في دراما رمضان عام "2017"، والذي لاقي أصاء إيجابية جداً لدي التقاد والجماهير.مسلسل كلبش هو مسلسل تشويقي وبوليسي دارت أحداثه في اطار أكش، المسلسل مستوحي من قصة يوسف حسن يوسف، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.شارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل "كلبش" الفنان أمير كرارة، ريم مصطفي، سارة الشامي، دياب، محمود البزاوي، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد حاتم، وائل عبدالعزيز، عمر الشناوي، محمد عز، سارة نخلة.وقدم الفنان أمير كرارة خلال عام "2019" الفليم السينمائي "كازابلانكا" أكشن مصري، من إنتاج وليد منصور، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن تأليف هشام هلال.دارت قصة فيلم كازابلانكا في اطار من التشويق والإثارة حول ثلاثة من الأصدقاء، يشكلئن عصابة للسطو علي السفن ويشتهروت بلقب "هجامين البحر" ااذي أطلقوه علي أنفسهم، ويتم القبض علي واحد منهم وتبدأ الأحداث الممتعة التي تناوت شكل إجرامي مختلف.فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، غغدة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، بيومي فؤاد، أحمد جمال سعيد، وظهر النجمان "نيللي كريم، مصطفي شعبان" كضيوف شرف في الفيلم.يستعد الفنان أمير كرارة حاليا للبدء في تحضيراته لمسلسله الجديد "الأختيار"، والذي يعرض في عام "2020" ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني.يعد مسلسل الأختيار هو قصة حقيقة للبطل أحمد المنسي أحد أبطال قوات الجيش المصري الباسل، ورشح الفنان أمير كرارة لتجسيد دوره بعد نجاحه الساحق في مسلسل "كلبش".علي صعيد متصل يقوم المخرج بيتر ميمي مخرج العمل بعمل جلسات جديدة لمجموعة من الوجوه الشابة الذي لم يسبق لهم التمثيل في أعمال فينة قبل ذلك لتجسيد أدوار محورية في المسلسل.مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج بيتر ميمي، تأليف باهر دويدار، بطولة أمير كرارة وجاري اهتيار باقي أبطال العمل.يعد هذا هو التعاون الرابع لكل من النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي والكاتب باهر دويدار بعد نجاح مسلسل كلبش بأجزائه الثلاثة.