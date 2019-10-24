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تجارة المخدرات وسيلة الحوثيين لتمويل الحرب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:06 ص
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مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي
وكالات
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لجأت مليشيا الحوثي لتجارة المخدرات والحشيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها لتمويل الحرب.

 

وقال مصادر، إن المخدرات تصل إلى المليشيا من خارج اليمن، ويتم تهريبها عبر محافظات تسيطر عليها الشرعية التي أحبطت قواتها، أكثر من مرة، كميات كبيرة منها.

 

ووفق المعلومات المؤكدة فإن أعداد المتعاطين للحشيش والمخدرات بمناطق سيطرة المليشيا، في تزايد مستمر منذ أكثر من عامين.

 

وتفاديا لذلك، لجأت المليشيا إلى زراعة الحشيش في مناطق بمحافظة صعدة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.

 

هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

 

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.

 

تحالف عربي

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

 

عملية السهم الذهبي

بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

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الكلمات المفتاحية

مليشيا الحوثي اليمن المخدرات الحوثيين

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