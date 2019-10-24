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مطالب "القصاص" تتجدد في قضية "ذبح السائحتين" بالمغرب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
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الشرطة المغربية
الشرطة المغربية
وكالات
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أيدت محكمة ابتدائية مختصة في قضايا الإرهاب بالمغرب، الحكم بإعدام 3 متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب "مع التنفيذ"، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام، في محاكمة تجري أمام الاستئناف وتشارف على نهايتها.

 

وقضت المحكمة في يوليو بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

 

ووفقًا لمصادر إعلامية، قتلت الطالبتان الدنماركية، لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) في ديسمبر 2018 في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش جنوبي المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.

 

وجدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

والتمس ممثل النيابة العامة أيضا رفع العقوبة الصادرة بحق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) من السجن المؤبد إلى الإعدام.

واعترف الأخير بمرافقة القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية، وحاولت محاميتهم، حفيظة مقساوي، إقناع المحكمة بأن "تلغي أحكام الإعدام في حقهم وتأمر بعرضهم على طبيب نفسي".

 

كما طلب ممثل النيابة العامة تأييد أحكام الإدانة بالسجن بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، وأدين هؤلاء بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة".

 

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعة مفصلة على "خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط أفراد هذه الخلية للقيام بها في المغرب، بعدما تعذّر عليهم الالتحاق بتنظيم داعش في بؤر توتر خارج المملكة".

 

وأشار إلى أنهم قرّروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبد يهودي في مراكش عاصمة السياحة المغربية، واستهداف قوات الأمن والاستيلاء على أسلحتهم.

 

وبين المتهمين في هذه القضية أجنبي واحد هو إسباني سويسري يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وشدد ممثّل النيابة العامة على كافة التهم المنسوبة إليه.

 

وباستثناء المتهمين الأربعة الرئيسيين جدد بقية أفراد المجموعة، في جلسات سابقة أمام الاستئناف، نفيهم أي صلة لهم بالجريمة، بحسب ما أكده محاموهم لوكالة فرانس برس.

 

وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى 30 أكتوبر لمواصلة مرافعات الدفاع عن المتهمين، قبل أن تعطي الكلمة الأخيرة للمتهمين، والنطق بالأحكام.

 

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الكلمات المفتاحية

مطالب القصاص قضية السائحتين المغرب

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