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الصين: الحزب الشيوعي الحاكم سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قالت وسائل اعلام حكومية يوم الخميس، إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين سيعقد اجتماعًا رئيسيًا لقيادته العليا الاسبوع المقبل بعد تأخير طويل بشكل غير معتاد منذ اخر اجتماع له فيما تتصارع البلاد مع قضايا تتراوح بين تباطؤ الاقتصاد وانعدام الاستقرار في البلاد.

وتعقد الجلسات العامة، كما يطلق عليها، كل خريف، وهي فرصة لنخبة الحزب لرسم أولويات السياسة.

ومع ذلك، وبشكل غير متوقع، لم تكن هناك جلسة كاملة في الخريف الماضي، وسط تكهنات في بكين حول الخلافات في الجزء العلوي من الحزب بشأن اتجاه البلاد باعتبارها حربًا تجارية مميتة مع الولايات المتحدة وتعمق الاقتصاد.

وتم عقد الجلسة الكاملة الأخيرة قبل أكثر من عام ونصف.

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا): "إن الجلسة المكتملة ستعقد من الاثنين الى الخميس وستناقش تحسين الحكم و"اتقان" النظام الاشتراكي في البلاد".

ويجمع الاجتماع المغلق في بكين اللجنة المركزية للحزب الحاكم، التي تضم حوالي 370 شخصًا وهي أكبر هيئات النخبة.

وبمجرد انتهاء الجلسة المكتملة، ستصدر شينخوا بيانًا طويلًا يوضح بالتفصيل ما تم تحديده، وذلك باستخدام عبارات الحزب الجاف والقاسي.
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هونج كونج الحزب الشيوعي الحاكم اجتماع

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