كل نتائج الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا (لا مفاجآت)

غابت المفاجآت عن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعدما حققت جميع الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، نتائج جيدة، جعلتها تقترب من التأهل إلى دور 16.

شهدت الجولة الثالثة فائزون وخاسرون، بعدما انتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات، حيث يعد البطل التاريخي للمسابقة القارية، ريال مدريد من أكبر الفائزين في هذه الجولة، بعدما حققه فوزه الأول، بعدما تغلب بصعوبة خارج أرضه على غلطة سراي التركي 1-0، ليرفع "الملكي" رصيد إلى 4 نقاط، خلف المتصدر باريس سان جيرمان الذي حقق العلامة الكاملة 9 نقاط.

وتضم قائمة الفائزين في الجولة الثالثة بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وبرشلونة وليفربول ونابولي ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ولايبزيغ وتشيلسي، أما أبرز الخاسرين هم أياكس وفالنسيا وليون وبروسيا دورتموند.

أما المجموعة الثانية واصل بايرن ميونيخ هيمنته بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما استفاق وصيف النسخة الماضية، توتنهام بتحقيقه أول فوز على حساب سرفينا بنتيجة 5-0، ليحل "السبيرز" وصيفاً خلف "البافاري".

وفي المجموعة الثالثة أكد مانشستر سيتي سيطرته بتصدره المجموعة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز على أتالانتا 5-1، بينما ستكون المنافسة على البطاقة الثانية محصورة بين دينامو زغرب وشاختار اللذين يحتلان المركز الثاني برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وأكد يوفنتوس وأتلتيكو مدريد همينتهما في المجموعة الرابعة بعدما تصدرا لائحة الترتيب برصيد 7 نقاط، متفوقان على لوكوموتيف موسكو 3 نقاط وباير ليفركوزن من دون رصيد، بينما تصدر نابولي المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على ريد بول 3-2، أما ليفربول حقق انتصاره الثاني على حساب جينك 4-1 ليحتل حامل اللقب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه خارج أرضه على سلافيا براغ، أما أبرز الانتصارات كانت من نصيب إنتر ميلان على حساب بروسيا دورتموند، ليحتل الفريق الإيطالي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه الفريق الألماني.

وفي المجموعة السابعة كان لايبزيج الألماني هو المفاجأة الأكبر بتصدره الترتيب برصيد 6 نقاط، وجاء خلف زينيت برصيد 4 نقاط، ومتساوياً بالرصيد نفسه ليون الفرنسي، وأخيراً بنفيكا البرتغالي برصيد 3 نقاط، بينما أعاد تشيلسي التوازن إلى المجموعة الثامنة بفوزه على أياكس، ليتساوى الفريقان في الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما تعثر فالنسيا بالتعادل مع ليل، ويحتل "الخفافيش" المركز الثالث برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة للفريق الفرنسي.