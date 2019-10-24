Advertisements
Advertisements
Advertisements

هدف محمد صلاح الأكثر بحثا للمصريين بعد مباراة جينك ضد ليفربول

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:30 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاتة
Advertisements
هدف محمد صلاح نجم الفريق الأول للريدز، خطف أنظار جميع عشاق النادي الإنجليزي، والجماهير المصرية الداعمة للاعبة، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث على جوجل صباح اليوم، بعد مباراة جينك ضد ليفربول التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء.

هدف محمد صلاح في مباراة جينك ضد ليفربول

تمكن هدف محمد صلاح من قيادة ليفربول الإنجليزي لفوز ساحق على مضيفه جينك البلجيكي، بنتيجة 4 - 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "لومينوس أرينا".

نتيجة مباراة جينك ضد ليفربول


تقدم اليكس أوكسلاند تشامبيرلين في النتيجة مبكرًا لليفربول في الدقيقتين الثانية، والسابعة والخمسين من زمن المباراة، قبل أن يعزز الدولي السنغالي ساديو ماني التقدم للريدز بالهدف الثالث في الدقيقة السابعة والسبعين من زمن المباراة، بعد أسيست رائع من الدولي المصري محمد صلاح.


ولم ينه صلاح المباراة دون أن يتوج مجهوداته الكبيرة في المباراة بهدف رائع في الدقيقة السادسة والثمانين من زمن المباراة اختتم بها رباعية الريدز، قبل أن يقلص ستيفن أودي النتيجة لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر اللقاء.


نتائج ليفربول وجينك في أول جولتين


سقط نادي جينك في فخ الخسارة بالجولة الأولى أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 6-2، وتلقى ليفربول أيضًا خسارة ثقيلة من مضيفه نابولي بنتيجة 2-0، وفي الجولة الثانية سيطر التعادل السلبي على مباراة جينك ونابولي، بينما حقق حامل لقب النسخة الماضية فوزه الأول بالبطولة أمام ضيفه ريد بول بنتيجة 4-3.

ترتيب ليفربول وجينك في المجموعة الخامسة

يتربع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي على قمة صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، بينما يحتل ليفربول الإنجليزي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة، ويأتي ريد بول سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين، بينما يتذيل نادي جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة، جمعها من التعادل في مباراة واحدة والخسارة في مواجهتين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف محمد صلاح محمد صلاح اليوم ليفربول وجينك جينك ضد ليفربول اهداف محمد صلاح

أخبار تهمك

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 12 ساعة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ يوم

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 11 ساعة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 11 ساعة

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ ساعة و 7 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 11 ساعة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب مجموعة ليفربول بعد خسارته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

ثنائية صلاح تقود ليفربول لإخماد ريمونتادا سالزبورج في دوري الأبطال

محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع أمام جينك

مفاجأت كبيرة في تشكيل ليفربول أمام جينك.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم beIN Live

موعد مباراة ليفربول وجينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

KOOORA GOaL - يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ليفربول aBO SaLaH

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status